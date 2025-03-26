南投螢火蟲季系列活動4大賞螢區起跑　4／12高曼容帶頭夜訪螢河

▲2025南投螢火蟲季登場。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的賞螢季到來，南投縣政府表示，全台螢火蟲有50有多種，南投就可看到31種，加上近幾年積極保育，被譽為全台最大賞螢區；縣府從4月初到5月間推出系列遊程，邀請民眾把握時機到南投享受賞螢樂趣。

縣府今日舉行2025南投螢火蟲季記者會，副縣長王瑞德、縣議員蔡孟娥及配合活動的單位與會；王瑞德指出，縣府推動低碳永續觀光，螢火蟲又是重要生態指標，南投縣螢火蟲分佈在日月潭、竹山鹿谷、北港溪及奧萬大等地，形成橫跨7個鄉鎮的四大賞螢區，縣府將在各區推出多元賞螢系列活動，民眾除了賞螢，還可以品好茶、嚐美食，帶動南投觀光旅遊消費。

縣府介紹，日月潭賞螢區涵蓋桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、丹大，結合螢火蟲生態導覽及在地特色體驗，民眾可依遊程搭配；竹鹿賞螢區的杉林溪森林生態園區，每逢2至11月都有螢火蟲出現，遊客可體驗「螢光森林」的浪漫；鹿谷鄉公所、鳳凰谷鳥園生態園區、鳳凰自然教育園區及森林邦也規劃限定賞螢活動，溪頭多家飯店民宿業者配合推出各種住宿優惠；鹿谷鄉廣興村財仔溪自然生態園區近年復育有成，躍升新興賞螢秘境，保育有成的原生魚蝦生態豐富，沿線有茶花、桂花、柳樹、八重櫻等，值得一遊。

奧萬大賞螢區則推出「森林住一晚、拜訪夜精靈」活動，兩天一夜包含DIY、賞螢導覽及生態教育等豐富體驗，可至台灣山林悠遊網報名；位於北港溪賞螢區的惠蓀林場，4月21日至5月13日每週五、六舉辦蓀夜賞螢活動，民眾可至惠蓀林場官網查詢。

縣府也將於4月12日於鹿谷麒麟潭魚形廣場舉辦｢夜訪螢河 與光同行｣主題活動，邀請鳳凰國小國樂隊、廣興國小弦樂隊、南投親善大使高曼容、奇幻腹語等精彩演出，還提供免費賞螢導覽及星空茶席體驗，並邀請在地特色業者展售特色農特產伴手好禮、文創品與小吃，另有打卡送螢火蟲燈籠及市集抵用券等活動；活動相關訊息請密切關注『樂旅南投』官方臉書粉絲專頁、「2025南投螢火蟲季」官網(https://nantoufireflyfestival.weebly.com/)。