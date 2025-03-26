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聚火鍋、品田牧場3／28進駐屏東太平洋　憑開幕DM吃豬排第2客6折

▲到聚開涮單筆滿千加倍送，除了千元電子折價券外，再加送紙本千元券，吃一次就能領雙倍紅包。。（圖／王品提供）

▲聚日式鍋物3月28日進駐屏東太平洋百貨B1美食街。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團再展店，旗下「聚日式鍋物」、「品田牧場」3月28日共同進駐屏東太平洋百貨B1美食街，歡慶開幕，4月30日前憑開幕DM用餐，聚贈送鮮蝦，品田牧場則可享第2客6折優惠。

聚日式鍋物除了經典雙人海陸瀑布聚、高人氣聚寶熊牛奶湯和麻辣湯外，還有多款消費者熱愛的日式湯頭，自助吧多達150多種品項無限吃到飽。屏東太平洋店以4人桌型為主，最多能容納百人，最適合親子客聚餐，3月28日至4月30日憑開幕DM，到屏東太平洋店內用雙人瀑布聚，直接加菜送鮮蝦1份。

▲「品田牧場」屏東太平洋店開出祭出2人同行享第2客6折優惠。（圖／王品提供）

同樣在3月28日開幕的「品田牧場」屏東太平洋店，套餐最低298元起，就能大啖塔塔香酥魚排、黃金章魚燒豬排和香酥雞排咖哩等多款人氣套餐，餐廳裡的歡樂吧提供高麗菜絲、飲料、越光米飯、味噌湯無限吃到飽。3月28日至4月13日平日到屏東太平洋店消費並完成拍照打卡，2人同行享第2客6折優惠。

▲橘色涮涮屋台中館為全台首家獨棟門市。（圖／橘色涮涮屋提供）

另外，有火鍋界LV的橘色涮涮屋在結束台中新光館後，將搬到台中市政路上的「溫十八溫體牛火鍋」舊址，這家「全台首家獨棟店鋪」今天正式開幕，除了維持原本的服務及食材外，營業時間則是延長到隔日凌晨2點。

▲台中館升級了帝王蟹料理，主打多款吃法，上圖為烤蟹腳。（圖／橘色涮涮屋提供）

會在不同季節引進不同頂級食材的橘色涮涮屋，這次新開幕的台中館升級了帝王蟹料理，主打多款吃法，除了鮮嫩彈牙的「刺身」、甜中帶有些許炭烤香的「烤蟹腳」、將蟹膏與蛋的綿密完美融合的「蒸蛋」，業者建議4人以上點用。

關鍵字： 美食雲 王品 品田牧場

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