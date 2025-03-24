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首家獨棟門市！火鍋界LV台中館明開幕　營業時間到凌晨2點半

▲▼全台首家獨棟店！橘色涮涮屋台中店明日開幕　營業至凌晨2點半。（圖／橘色涮涮屋提供）

▲橘色涮涮屋台中館明日開幕，營業時間最晚到凌晨2點半。（圖／橘色涮涮屋提供）

記者黃士原／台北報導

有火鍋界LV的橘色涮涮屋在結束台中新光館後，將搬到台中市政路上的「溫十八溫體牛火鍋」舊址，業者今日宣布，這家「全台首家獨棟店鋪」將於明天正式開幕，除了維持原本的服務及食材外，營業時間則是延長到隔日凌晨2點。

2021年11月開幕的台中新光館，是橘色涮涮屋跨出台北的首家分店，占地近百坪，客席容納70位，原本只營業到3月2日，但因2月份氣爆事件而提前結束，不過原本就規劃搬到台中市政路上的「溫十八溫體牛火鍋」舊址，未受太大影響，業者今日宣布全台首家獨棟店鋪「台中館」明天正式開幕。

▲▼全台首家獨棟店！橘色涮涮屋台中店明日開幕　營業至凌晨2點半。（圖／橘色涮涮屋提供）

▲橘色涮涮屋台中館為全台首家獨棟門市。（圖／橘色涮涮屋提供）

明天開幕的橘色涮涮屋台中館，空間設計日本建築師丹下憲孝再度操刀，沿襲了汲取自日本竹庭茶屋的設計靈感，以錯落金屬線條構成如「竹林」般別有洞天的氛圍，客席規劃由原先新光館的70席增加至135席，營業時間則延長到隔日的凌晨2點半，滿足夜貓族對宵夜的渴望。

▲▼全台首家獨棟店！橘色涮涮屋台中店明日開幕　營業至凌晨2點半。（圖／橘色涮涮屋提供）

▲台中館升級了帝王蟹料理，主打多款吃法，上圖為刺身。（圖／橘色涮涮屋提供）

▲▼全台首家獨棟店！橘色涮涮屋台中店明日開幕　營業至凌晨2點半。（圖／橘色涮涮屋提供）

▲台中館升級了帝王蟹料理，主打多款吃法，上圖為烤蟹腳。（圖／橘色涮涮屋提供）

會在不同季節引進不同頂級食材的橘色涮涮屋，這次新開幕的台中館升級了帝王蟹料理，主打多款吃法，除了鮮嫩彈牙的「刺身」、甜中帶有些許炭烤香的「烤蟹腳」、將蟹膏與蛋的綿密完美融合的「蒸蛋」，業者建議4人以上點用。

▲築間鍋物新品牌「芡芳」首店插旗台中。（圖／築間集團提供）

另外，繼「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」及「築間麻辣火鍋」之後，築間餐飲集團再推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，首店選址台中市文心路二段，4月2日正式開幕，當天推出2人同行88折、4人以上同行68折優惠。

「芡芳」是「爆香」的閩南語發音，把蔥蒜等香料油爆引出香味的第一道料理程序，築間餐飲集團表示，芡芳石頭火鍋定位為中平價的石頭火鍋，瞄準外食上班族和家庭客為主要客源，最低208元，平日11:00至16:00更推出午間輕享，不到300元就可享用海陸系列豬魚、牛魚、牛雞及豬雞雙盛套餐。

關鍵字： 美食雲 橘色涮涮屋 台中美食

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