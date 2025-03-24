泰國潑水節4月登場！曼谷機票6999起　再體驗夜遊、水槍大戰

▲泰國潑水節即將登場。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的泰國潑水節將至，旅遊電商平台KKday看好旅客越來越喜歡出國體驗特殊節慶，自即日起推出潑水節限定行程優惠！針對潑水節主要戰區曼谷及清邁，有結合古蹟遊覽、市場巡禮、美食品嚐，再前往潑水節同樂行程，並主打曼谷6日來回機票6999元起、曼谷6日機加酒自由行1萬4999元起，還有曼谷、清邁、普吉島當地女性司機包車服務。

今年泰國潑水節定於4月12日至4月16日舉行，各地在4月期間也會舉辦大大小小的慶祝活動。為了讓旅客在享受潑水節氛圍時可以同時體驗當地文化，KKday推出多元一日遊行程，包括在曼谷搭乘嘟嘟車夜遊，前往市場、寺廟、品嚐美食，回程時再前往潑水節主戰場之一考山路，並提供水槍一同狂歡，售價2375元起。

▲享受潑水節氛圍時可以同時體驗當地文化。

想體驗刺激的水戰，也可選擇包小卡車、行經熱門路線，一路潑到底，獨家8折優惠，售價1萬4085元起，並持續推出過往熱賣的限定一日遊，可以與大象一同潑水同樂，售價1355元起。偏好包車出遊的旅客，業者也推出曼谷、清邁、普吉島的女性司機包車服務，售價1850元起；還有北碧府一日遊每人2180元起、芭達雅一日遊每人1740元起等行程。

▲▼最新複合式商業設施「One Bangkok」的百貨「Parade」內的文創選物店「SARAPAD THAI」也很好買。（圖／記者蔡玟君攝）

到曼谷盡情享受潑水節之餘，也不能錯過購物行程與新景點，例如於去年10月底才正式開幕的曼谷最新複合式商業設施「One Bangkok」，其中最大亮點就是有3座相連的大型購物中心，分別是「Parade」、「The Stories」和「Post 1928」。

▲▼SARAPAD THAI內集結多個泰國設計師品牌。（圖／記者蔡玟君攝）

其中位於「The Parade」三樓的「SARAPAD THAI」，是間集結眾多泰國設計師品牌的複合式選物店，從文創小物、香氛、美妝、家飾、飾品、服飾、零食餅乾、生活用品、茶包等應有盡有，每一個品牌都可看見獨屬於泰式美學的鮮豔色彩、天馬行空與大膽創意發想，重新塑造出實用的日常用品，為生活增添更多樂趣與儀式感，絕對會讓人買爆。

▲必拍「幸運巷」。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，店內也設有手沖咖啡廳、特色飲品店，以及一條色彩鮮艷又好拍的「幸運巷」，繽紛的霓虹燈裝置宛如時光隧道般，帶領旅人走進另一個空間，是來這裡的拍照打卡亮點。