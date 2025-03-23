台北+花蓮雙城遊！爽泡黃金湯　住海景房贈自行車券、名產

▲福容飯店台北一館、花蓮店聯手推出「北花Long Stay!2025台北花蓮雙城記」專案。（圖／福容大飯店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

又有飯店祭出雙城遊。福容飯店旗下台北一館、花蓮店聯手推出「北花Long Stay!2025台北花蓮雙城記」專案，即日起至6月27日，三天兩夜7,599元起，換算下來一人一晚不到2千元，每日限量6間。入住福容台北一館可享黃金美人湯，福容花蓮店再加贈迎賓名產、租無動力自行車與200元餐飲抵用券。

▲福容台北一館精緻客房。

「北花Long Stay!2025台北花蓮雙城記」住房專案，包含入住福容台北一館的精緻客房，沈浸在黃金美人湯中，讓身心得到舒展，加上鄰近大安森林公園，能就近吸收芬多精、或到信義商圈享受時尚氛圍。

▲福容花蓮店每間海景客房皆可看到太平洋日出。

福容花蓮店則可入住海景客房，欣賞太平洋日出，再去戶外泳池、水療池洗去全身疲憊，三天兩夜只要7,599元起，入住福容花蓮店再加贈迎賓名產、無動力自行車3小時券，體驗低碳旅行，以及餐飲200元抵用券（消費滿500元可用於自助晚餐與客房服務），體驗純粹的慢活之旅。

▲捷絲旅臺大尊賢館。（圖／捷絲旅提供，下同）



另外，晶華國際酒店集團則考慮到女人出門需攜帶瓶瓶罐罐的不便，攜手旗下捷絲旅臺大尊賢館與台北西門館，祭出「Glow & Go 自在旅行」住房專案，即日起至5月31日每房每晚3,840元起，入住就贈「 QC skin 美顏快充極速修護保濕巾」，保濕巾中富含化妝水、精華液、乳液等保養成分。以上房價包含每房每晚10%服務費及5%稅金，訂房加購高鐵車票享7折起優惠。

▲▼捷絲旅臺大尊賢館搭配學院風的室內設計以及大片景觀窗；捷絲旅台北西門館鄰近西門町。

