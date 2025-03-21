小龍蝦吃到飽快閃回歸！桃園喜來登Buffet餐檯升級不加價

▲小龍蝦吃到飽快閃回歸，桃園喜來登餐檯升級不加價。（圖／桃園喜來登提供）

記者黃士原／台北報導

海鮮控看過來！桃園喜來登酒店優廚西餐廳今日起至3月31日推出「小龍蝦吃到飽」，不分平假日及午晚餐時段，都可無限量享用美味小龍蝦。

桃園喜來登酒店優廚西餐廳周一、周二單點為主，周三至周日提供吃到飽，有深受饕客喜歡的桃喜牛肉麵、窯烤披薩、現切牛肉、現沖牛肉湯等。今日起至3月31日，餐廳再度推出「小龍蝦吃到飽」，餐檯上的蒜蒸小龍蝦供客人無限取用，平日午、晚餐1080元+10%，假日午、晚餐1380元+10%，菜色升級不加價。

▲探索廚房「帝王蟹腳吃到飽」只到3月底。（圖／取自台北寒舍艾美酒店臉書）

此外，台北寒舍艾美酒店「探索廚房」的炭烤帝王蟹腳吃到飽只到3月底（周一至周三午餐時段），喜愛海鮮的民眾要把握最後機會，讓饕客盡情享受來自深海的奢華美味。除了帝王蟹腳，探索廚房的烤區與鐵板燒區精選各式海陸食材，炸物區有招牌炸蝦天婦羅，海鮮冷食區供應鮮甜螃蟹、淡菜與白蝦，日料區則吃得到各種新鮮生魚片。

▲「栢麗廳」今年平日午晚餐開始供應南極雪蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

而台北人氣吃到飽餐廳「栢麗廳」，從今年開始供應南極雪蟹腳（又名毛腳蟹或冰蟹），相較於松葉蟹腳，尺寸較短、外殼上帶一點毛，平日的午、晚餐可吃到，而假日則是松葉蟹腳。

▲4月3日至4月6日完成任務，未滿12歲以下孩童即可免費吃Garden Kitchen。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店Garden Kitchen自4月3日至4月6日止，連續4天推出「兒童節 ‧ 寶貝出任務」快閃活動，任務一「拍照打卡免費吃」，用餐拍攝全家合照並分享至社群平台，打卡標記台北萬豪酒店，未滿12歲孩童即可免費享用自助美饌。任務二「繽紛糖果裝到滿」，加入官方LINE好友即贈糖果罐1個，超過20種糖果任選裝滿帶回家。