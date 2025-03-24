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吃貨玩咖必來！歌詩達莎倫娜號滿載義式享樂

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

▲▼歌詩達,郵輪,歌詩達郵輪,莎倫娜號,暑假,旅遊,義大利,劇院,派對,沖繩,福岡。（圖／業者提供）

▲莎倫娜號6-8月基隆出發，4天/5天/6天航次任選。（圖／歌詩達郵輪）

還沒想好暑假去哪玩？跟著歌詩達莎倫娜號，來一場超chill的海上假期吧！這艘來自義大利的豪華郵輪，以古羅馬神話為靈感，融合優雅與奢華，一登上船，彷彿瞬間移動到熱情南歐，可以盡情享受美食佳釀，還有各種精彩的娛樂活動，讓人玩到不想回家。

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▲在莎倫娜號特色餐廳，吃得到牛排美味。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達莎倫娜號上的餐飲選擇超多，而且部分餐廳完全免費，郵輪上有三間主餐廳，從精緻的義式料理到豐盛的自助餐，都讓人食指大動。如想來點獨特體驗，船上也有多間特色餐廳等你探索，比如提供頂級牛排和海鮮的餐廳、讓人沉浸於亞洲風味的壽司吧，還有正宗拿坡里披薩，美味的菜色與精心布置的用餐環境，即使在海上，也能感受世界級的餐飲享受。

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▲海上風格酒吧，暢享微醺時光。（圖／歌詩達郵輪）

大人們的郵輪假期，當然少不了小酌一杯。莎倫娜號上的酒吧各有特色，可以到時尚的雞尾酒吧啜飲聊天，或是到熱鬧的運動酒吧和大家一起看球賽，也可以到露天酒吧吹著海風，欣賞夕陽落入海平線、星月高掛夜空，享受微醺的夜晚。

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▲海上劇院精彩節目天天上演。（圖／歌詩達郵輪）

當夜晚來臨，莎倫娜號的劇院大幕升起，帶來各式精彩表演。從華麗的百老匯風音樂劇、奇幻的魔術，到驚艷的雜技秀，每晚都有不同的驚喜等著你。不論是想沉浸在動人旋律中，還是欣賞精彩的舞蹈演出，台上的演出總能帶動全場High到最高點。

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▲大家都不要睡，主題之夜、狂歡派對一起嗨玩。（圖／歌詩達郵輪）

愛熱鬧的玩咖，一定不能錯過莎倫娜號的派對活動。從星空下的露天派對，到讓你瞬間變身的主題之夜，每場活動都充滿創意及樂趣。船上常舉辦派對，邀請大家穿上Dress Code服裝，一起在音樂與燈光下狂歡；還有復古迪斯可之夜，帶你一秒回到80年代，隨著經典金曲熱舞狂歡。

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▲莎倫娜號是全家人的海上樂園，玩累了隨時可回房休息。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達莎倫娜號，暑假搭郵輪玩日本，基隆港出發4天、5天、6天，航次隨心選擇，超值優惠最低只要4,900元起！帶上親友一起暢遊大海，享受國際級美食饗宴、精彩娛樂表演、豐富親子活動，讓每天都充滿驚喜與歡笑。名額有限，想搶位、趁現在！

●推薦行程：
歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程
★現在預訂7/7、7/13、8/4航次，三人同行，第三人艙房費用0元
˙沖繩4天 6/25、7/7、7/10、7/13、7/20、8/1、8/4、8/7
˙沖繩5天 6/28、7/16、7/23、8/10、8/19、8/23、8/27
˙福岡＋濟州6天 7/2
˙佐世堡＋鹿兒島6天 7/27
˙福岡＋釜山6天 8/14

詳見：
歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW
歌詩達郵輪台灣粉絲團https://reurl.cc/prNWKa

關鍵字： 歌詩達 郵輪 歌詩達郵輪 莎倫娜號 暑假 旅遊 義大利 劇院 派對 沖繩 福岡

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