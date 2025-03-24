暑假親子日韓開玩　歌詩達莎倫娜號指定航次第三人0元

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

今年暑假，全家人的海陸假期，就去歌詩達郵輪莎倫娜號！基隆港出發，6月至8月期間，4天、5天、6天航程通通有，現在預訂7/7、7/13、8/4航次，第三人艙房費用0元，三人同行日韓超值開玩，暢享最豐盛的義式歡樂。

▲夏天就愛戲水，這次來海上玩。（圖／歌詩達郵輪）

來自義大利的歌詩達莎倫娜號，提供滿滿娛樂設施，大劇院、滑水道、玻璃穹頂泳池、SPA、健身房應有盡有；從白天到晚上，無論中庭或甲板，不同時段都有活動可參與，舞蹈教學、趣味遊戲、主題之夜，隨心所欲自在玩。

▲晚上全家一起來劇院看精彩表演。（圖／歌詩達郵輪）

在歌詩達莎倫娜號，吃也是一種享受。郵輪上有多間風格餐廳，從手工披薩、漢堡、牛排、壽司到冰淇淋，提供豐富的味覺體驗。特別推薦Casanova餐廳，由星級主廚打造星級料理，從南到北的正統義式風味，享譽國際的義式飲食文化，在海上也能細細品味。

▲海上不只有冰淇淋，還有牛排、漢堡跟手工披薩喔！（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號根本是全家人的海上樂園！孩子從登船那一刻就很開心，尤其來到思高兒童俱樂部更是玩瘋了，每天都有不同活動課程，孩子既可結交新朋友一同冒險，又能實現一日小船長、小公主的航海夢。最棒的是，爸媽也能喘口氣，樂得輕鬆。

▲來去沖繩看海、玩跳島、找招福獅。（圖／shutterstock）

海上玩不夠，靠港繼續玩！莎倫娜號提供沖繩4天、沖繩5天、日韓6天不同行程；若選擇短天航程，花費相對較少；若航程遇週休二日，請假少、較不影響工作；若想一次暢玩日韓雙城，6天航程也有福岡＋濟州、佐世保＋鹿兒島、福岡＋釜山各種組合，無論短天/長天航程各有優點。

●推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程

★現在預訂7/7、7/13、8/4航次，三人同行，第三人艙房費用0元

˙沖繩4天 6/25、7/7、7/10、7/13、7/20、8/1、8/4、8/7

˙沖繩5天 6/28、7/16、7/23、8/10、8/19、8/23、8/27

˙福岡＋濟州6天 7/2

˙佐世堡＋鹿兒島6天 7/27

˙福岡＋釜山6天 8/14

詳見：

歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW

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