「林聰明沙鍋魚頭」台北首店菜單曝光　3款套餐南港LaLaport限定

記者黃士原／台北報導

不用跑嘉義了！人氣名店「林聰明沙鍋魚頭」今日正式進駐南港三井LaLaport，除了吃得到經典沙鍋菜，還有沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃3款限定套餐。此外，這裡也供應多款單點，包括本店必吃的火雞肉飯。

▲沙鍋鮭魚頭套餐。（圖／記者黃士原攝）

林聰明沙鍋魚頭自1953年創立於嘉義，原是位於嘉義市文化路夜市、以販賣冬菜蝦仁蛋湯的攤車起家，由於林聰明的父親喜愛釣魚、熱愛廚藝，遂賣起魚頭料理，林聰明傳承父親精湛手藝，將家傳美味發揚光大，目前傳承至第三代掌門人林佳慧，將老店品牌創新經營，2019年透過Netflix「世界小吃」躍上國際。

▲沙鍋水餃套餐。（圖／記者黃士原攝）

近年林聰明沙鍋魚頭開始跨區展店，2022年進駐「MITSUI OUTLET PARK 台南」，2023年插旗桃園機場第二航廈「街口食趣」主題候機室。今天則是前進「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」B1開設全新概念店中店，這也是台北首店。

▲沙鍋菜麻辣鴨血豆腐煲。（圖／記者黃士原攝）

這次進駐台北，林聰明沙鍋魚頭完整重現嘉義總店的經典風味，菜單提供7款套餐，分別是沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃、經典沙鍋菜、沙鍋烏龍麵、沙鍋冬粉、沙鍋菜麻辣鴨血豆腐煲，價格259元至399元，其中前3款套餐為南港LaLaport限定。

▲「林聰明沙鍋魚頭」台北首店菜單，點圖可放大。（圖／記者黃士原攝）

▲火雞肉飯。（圖／記者黃士原攝）

不只沙鍋魚頭，林聰明沙鍋魚頭的火雞肉飯也是必吃，還被網友笑稱「被沙鍋魚頭耽誤的火雞肉店」，淋了特製肉醬汁的Q軟白米飯，再搭配每日新鮮烹煮的火雞肉，南港LaLaport店也有供應，每碗60元。其他單點還有炸物拼盤、炸魚薯薯、滷肉飯、太陽蛋，35元起至199元。

此外，創下銷售超過30萬碗紀錄的「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」，也將在南港店限量發售。

▲鰻鰻EXPRESS「一本鰻」便當。（圖／大漁餐飲集團提供）

大漁餐飲集團旗下「鰻鰻EXPRESS 」也到南港三井LaLaport展店，歡慶正式插旗台北市，品牌推出三重優惠，首先是3月20日至3月26日「一本鰻」半價395元（原價790元），每日限量30份；其二，3月20日起單筆消費滿500元即送「鰻魚起司玉子燒」兌換券1份，限量500份，送完為止。最後，3月27日起，單筆消費500元即送「日式茶碗蒸」1份，每日限量20份。