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船麵、火山排骨無限供應　路易莎旗下首家泰式吃到飽3／20開幕

▲船麵、火山排骨無限供應　路易莎旗下首家泰式吃到飽3/20開幕。（圖／路易莎提供）

▲進駐板橋新光傑仕堡的「初泰PIKUL泰無限」提供泰式料理吃到飽。（圖／路易莎提供）

記者黃士原／台北報導

路易莎咖啡全力拓展其餐飲版圖，3月20日同日開幕兩家全新自助餐廳，分別是進駐板橋新光傑仕堡的「初泰PIKUL泰無限」、插旗苗栗馥藝金鬱金香酒店的「青焰熟成牛排」，集團同時祭出優惠，2位以上同行到店消費即享78折。

位於板橋新光傑仕堡的「初泰PIKUL泰無限」主打全Buffet，由皇室金牌主廚潘來客坐鎮，泰式船麵、火山排骨、咖哩螃蟹、冬蔭功湯到各式泰式甜點都可吃到飽，滿足消費者對異國美食的渴望。

▲船麵、火山排骨無限供應　路易莎旗下首家泰式吃到飽3/20開幕。（圖／路易莎提供）

▲泰式船麵。（圖／路易莎提供）

「初泰PIKUL泰無限」餐價部分，3歲以下免費，未滿6歲229元，6到12歲429元，成人759元。目前有規劃午餐、下午茶與晚餐3個用餐時段，用餐時間則為120分鐘。3月20日至4月2日，2位以上同行到店消費即享78折。

▲「青焰熟成牛排」插旗苗栗金鬱金香酒店。（圖／路易莎提供）

▲繼新莊、新竹之後，青焰炭火熟成牛排第3家店進駐苗栗馥藝金鬱金香酒店。

繼新莊、新竹之後，青焰炭火熟成牛排第3家店進駐苗栗馥藝金鬱金香酒店，3月20日開幕，同樣主打主餐+半自助餐的semi-buffet，提供焰烤經典牛排、美國紐約客牛排、德國豬腳、豪野鴨胸、焗烤龍蝦等多道海陸主餐，同時可享用自助吧吃到飽，餐價698元至1098元。平日可單選自助吧，3歲以下免費，未滿6歲269元，6到12歲538元，12歲以上629元。

慶祝新開幕，青焰 炭火熟成牛排苗栗金鬱金香門市3月20日至4月2日，2位以上同行到店消費即享78折。

▲台北萬豪大廳酒廊也推Semi-buffet，千元可享沙拉吧吃到飽。（圖／台北萬豪提供）

另外，台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge（大廳酒廊）也推Semi-buffet，平日晚間開始供應義式沙拉吧，每位980元+10%就能吃到飽，加價220元至600元不等，即可享用爐烤牛排、到港鮮魚或植物肉蔬菜千層等精緻主菜。

Lobby Lounge義式沙拉吧供應鮮蔬沙拉、開胃菜、起司冷肉盤、精選熱食、當令水果及主廚甜點，吃得到LED燈照射無農藥栽種的多款新鮮水耕生菜、義式番茄肉丸、爐烤鮭魚奶油斜管麵、各式堅果，加價220元至600元即可享用精緻主菜，包含爐烤美國沙朗襯法式田螺醬、時令到港鮮魚配煙花女醬汁、焗烤新植物肉蔬菜千層。

關鍵字： 美食雲 路易莎 泰式吃到飽 初泰PIKUL泰無限

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