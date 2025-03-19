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山頭火拉麵京站熄燈　全台僅剩板橋、台中店

▲山頭火拉麵。（圖／取自Santouka Taiwan 山頭火台灣臉書）

▲山頭火拉麵京站熄燈。（圖／取自Santouka Taiwan 山頭火台灣臉書）

記者黃士原／台北報導

來自北海道旭川的山頭火拉麵去年收掉遠東SOGO復興店後，台北市僅剩京站店，不過由於合約期滿，該店已於2月28日熄燈，目前全台僅剩板橋店、台中店。

來自日本北海道旭川的山頭火於1988年成立，2012年4月登陸台灣，其湯頭特色是以豬骨、蔬菜和魚乾熬煮而成的濃郁的乳白色湯頭，無論是鹽味、味噌、醬油還是辣味噌口味拉麵，都擁有不錯的評價，價格230元起至490元。另外也提供煎餃、炸雞與叉燒飯等定食，不怕客人吃不飽。

山頭火拉麵去年5月收掉遠東SOGO復興店後，台北市僅剩京站店，不過由於合約期滿，已於2月28日熄燈，台北市已沒有分店，全台僅剩板橋店、台中店兩家。

▲水舞饌茶餐廳3/25結束營業。（圖／滿分的旅遊札記提供）

另外，水舞饌茶餐廳在台中已經營25年，提供多樣化餐點，有中式熱炒系列、港式點心、暖胃鍋物、炒飯、炒麵、湯品和煲仔飯，不僅滿足多人的聚會用餐，情侶約會、閨蜜下午茶，或是親子來訪都適合。

水舞饌茶餐廳曾有中港店、東山店、大直店等分店，但近年來陸續歇業，僅剩崇德店，業者昨日公告，由於租約到期，將於3月25日結束營業，開業25年的台中老店將走入歷史。歇業消息傳出後，許多台中人覺得不捨，直說「一個世代的結束」、「每次去台中就是只愛去水舞饌，好可惜」、「當年的少年都已成中年大叔，謝謝你們替我們創造美好的回憶」。

關鍵字： 美食雲 山頭火拉麵 日本拉麵

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