一秒到歐洲，九族文化村紫戀薰衣草《邂逅．梵谷》浪漫登場

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迎接浪漫的春天！九族文化村每年「紫戀薰衣草」打造夢幻紫色花田，讓整座園區彷彿變身歐洲童話場景。今年更以「邂逅梵谷」為主題，將薰衣草花海與經典名畫巧妙結合，讓旅客能徜徉在歐式庭園中，感受藝術與大自然交織的絕美景致。這次邀請兩位美眉Teresa和琪琪前往體驗，她們從漫步花田、打卡拍美照，到搭乘日月潭纜車俯瞰湖光山色，還瘋玩西班牙海岸的大漩渦、水戰船、無敵艦隊等人氣設施，最後再享受一場悠閒的薰衣草系下午茶，一整天玩到不想回家，直呼：「這趟旅行值回票價！」快趁花季限定，4/6前來九族文化村開啟紫色浪漫之旅！

▲九族文化村全新推出以「邂逅梵谷」為主題的紫戀薰衣草，將薰衣草花海與經典名畫巧妙結合。

▲九族文化村入園票包含日月潭纜車，可居高臨下俯瞰湖光山色。

九族文化村入園票包含日月潭纜車，可居高臨下俯瞰湖光山色，眼前的景致讓她們驚呼連連「真的太美了，完全像在電影裡的場景！」，抵達九族園區一踏進文化廣場，兩位女孩的眼神馬上被吸引，興奮地討論起入口立牌上的畫作，「這看起來好像是印象派畫家梵谷耶！」、「妳知道他是哪國人嗎？」、「荷蘭！」，今年的「紫戀薰衣草」特別打造梵谷主題花圃，大片的薰衣草花田搭配春季花卉，宛如一幅歐洲田園畫作，此外，經典畫作《向日葵》、《鳶尾花》、《星空》等元素也遍布園區，其中西班牙海岸3樓藝廊也規劃成梵谷主題展區，高第風格的建築加上梵谷風格精心布置，讓每個角落都充滿藝術氛圍，讓女孩們拍個不停。

▲向日葵鳥籠超好拍。

▲水沙連歐洲花園百花齊放，並以梵谷的頭像勾勒出主題花圃。

▲位於西班牙海岸高第建築三樓的《邂逅．梵谷》風格展。

除了夢幻花海，九族文化村還新增了多個絕美打卡點，包括向日葵鳥籠、花藝電話亭、鳶尾花及星空樓梯等，十字走道區另新增歐式洋傘和座椅，讓遊客可優雅地享受午茶時光、沉浸濃濃歐洲風情中。此外，今年園區內的水沙連小火車全面升級為「梵谷向日葵小火車」，可從歐洲花園樓梯旁的新月台搭乘，繞行花田一圈，感受異國風情，女孩們驚呼「這火車也太可愛了吧！還是復古蒸汽造型，超有氛圍」，逛了一圈園區，女孩們的肚子也開始抗議，於是來到西班牙海岸餐廳品嚐九族的特色美食，各式異國料理讓她們吃得相當盡興。

▲西班牙海岸餐廳，有各式風味套餐。

▲西班牙海岸的無敵艦隊設施，刺激有趣。

吃飽喝足後，怎麼能少了腎上腺素飆升的遊樂設施？兩位女孩決定來點「刺激挑戰」，直奔九族文化村的熱門設施區，大漩渦、水戰船、無敵艦隊全攻略！從高速旋轉的離心力到狂濺水花的瘋狂對戰，每個瞬間都充滿驚叫與歡笑。「會不會很可怕啊？」、「妳說呢？」女孩們互相鼓勵，結果玩一次就停不下來，直呼：「我的玩樂魂被開啟了！」完全沉浸在瘋狂又刺激的遊樂時光，來九族，不只要賞美景，更要挑戰極限，盡情釋放快樂能量！

▲馬雅商店街有特色冰淇淋和各式賣店可逛。

九族文化村的「紫戀薰衣草」花季不只是賞花，還有滿滿活動等著你！逛完浪漫薰衣草花海，再到馬雅商店街品嚐精緻冰淇淋、挑選九族限定紀念品，讓旅程增添儀式感。今年更推出「紫戀三月音樂會」，每週六都有不同風格樂團現場演出，讓遊客沉浸在歐式花園與音樂的雙重享受。3月23日還有「梵谷Cosplay日」，Coser們可以變身梵谷或相關角色，參加變裝競賽，還有機會獲得豐富獎品，熱愛角色扮演的你絕對不能錯過！

▲九族文化村「紫戀薰衣草」花季推出門票優惠，特價830元即可一票玩到底。

即日起至4/6止，「紫戀薰衣草」花季推出門票優惠，特價830元即可一票玩到底，還包含日月潭纜車搭乘，可從日月潭往返九族文化村輕鬆又方便，無論是開車直達，或是搭纜車俯瞰湖光山色，這趟春日美景之旅都超值得！

九族文化村官網：https://www.nine.com.tw/

