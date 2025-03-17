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西堤、石二鍋插旗大巨蛋商圈　開幕送英式炸魚、點數加倍

▲捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動8／21開跑。（圖／王品提供）

▲西堤牛排插旗大巨蛋商圈，台北光復南店3/26開幕。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

瞄準3月底中職開賽與演唱會的餐飲需求，王品旗下「西堤牛排」與「石二鍋」進駐大巨蛋商圈，台北光復南店3月26日同步開幕，兩品牌也祭出英式炸魚免費吃、App點數加倍優惠。

王品表示，西堤牛排台北光復南店採用全新美式風格、融合塗鴉、金屬、曲線等元素，搭配新品牌訴求「Our TASTy Moment」，打造更放鬆自在的時尚氛圍。3月26日至6月30日期間，只要到店消費2客經典套餐，拍照上傳並打卡，就招待1份香酥英式炸魚。

▲西堤牛排「香酥英式炸魚」。（圖／王品提供）

▲西堤牛排「香酥英式炸魚」。（圖／王品提供）

石二鍋台北光復南店則在開幕前5日（3/26-3/30）期間，只要到店用餐，就回饋消費者「王品瘋美食」點數加倍送，活動期間享高達6%點數回饋，每1點都能在王品集團旗下餐廳折抵消費。

▲魚刺人雞蛋糕。（圖／雲品國際提供）

▲雲品國際攜手「魚刺人雞蛋糕」，於台東北町日式木屋群共同打造寶桑店。（圖／雲品國際提供）

另外，雲品國際攜手「魚刺人雞蛋糕」，於台東北町日式木屋群繼寶桑町屋後，共同打造「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」，提供座位數55席，銷售13款特色雞蛋糕及各式飲品，並特別推出兩款台東限定口味「紅烏龍合作社」與「鳳梨釋迦抹茶卡士達」，讓地方特色以全新風貌呈現。

每份80元的「紅烏龍合作社雞蛋糕」，以台東紅烏龍茶為基底，茶韻濃厚，甜而不膩；另一款「鳳梨釋迦抹茶卡士達」每份120元，則將台東特產鳳梨釋迦與濃郁抹茶卡士達結合。

關鍵字： 美食雲 西堤 石二鍋 大巨蛋商圈

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