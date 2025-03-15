花蓮海洋公園「美人魚實境秀」4月起要預約收費　最新體驗搶先看

▲花蓮遠雄海洋公園全新美人魚嘉年華將登場。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮遠雄海洋公園從4月起推出「美人魚嘉年華」，有全新的體驗與期間限定「美人魚夜未眠」活動之外，為了提升觀賞品質，從4月起「美人魚實境秀」將調整為付費預約制。

花蓮遠雄海洋公園表示，從4月開始，「美人魚實境秀」將調整為付費預約制，讓每位觀眾都能享受到更精緻的水下演出，並推出「美人魚守護聯票」，票價優惠為120 元，部分收益將提撥給紀錄片《沉睡的水下巨人》的募資計畫，以推廣「人魚守護海洋」理念。

▲▼今年花蓮遠雄海洋公園將推出小小美人魚體驗、人魚競賽。

此外，今年也將推出適合兒童參與的「小小美人魚體驗」、期間限定的「美人魚夜未眠」，並攜手台灣自由潛水發展協會及意潛自由潛水，聯合舉辦 2025 第三屆台灣人魚暨水舞表演，為全台最具規模的專業人魚競賽，期間將聚集百位以上來自國內外的人魚，為台灣最大型的美人魚系列活動。

而遠雄海洋公園「美人魚夜未眠」活動於夜間舉行，帶領遊客探索人魚的神秘世界，在燈光與水流交織的氛圍中，感受夜晚海洋的獨特魅力。

▲劍湖山世界推車牌對對碰優惠。（圖／劍湖山世界提供）

雲林劍湖山世界則從即日起至3月底為止推出車牌對對碰，只要車牌號碼有「1」、「7」、「9」、「8」任一碼或任兩碼以上，享門票最低299元起，等於3折起。

劍湖山世界表示，3月30日之前入園，只要汽車或機車車牌號碼有「1」、「7」、「9」、「8」任一碼，享車上每人399元的購票優惠；車牌號碼對中兩碼以上，享車上每人299元門票優惠價，同一號碼不重複計算，每輛機車至多優惠2人，汽車至多優惠4人。

劍湖山渡假大飯店日前推出高CP值的「一泊三食瘋玩樂園」專案，入住可暢遊主題樂園，再加上早餐、下午茶及主題樂園午餐，兩人成行3999元起，即日起再加碼延長使用期間至3月31日。