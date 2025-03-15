ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

花蓮海洋公園「美人魚實境秀」4月起要預約收費　最新體驗搶先看

▲花蓮遠雄海洋公園美人魚嘉年華。（圖／業者提供）

▲花蓮遠雄海洋公園全新美人魚嘉年華將登場。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮遠雄海洋公園從4月起推出「美人魚嘉年華」，有全新的體驗與期間限定「美人魚夜未眠」活動之外，為了提升觀賞品質，從4月起「美人魚實境秀」將調整為付費預約制。

花蓮遠雄海洋公園表示，從4月開始，「美人魚實境秀」將調整為付費預約制，讓每位觀眾都能享受到更精緻的水下演出，並推出「美人魚守護聯票」，票價優惠為120 元，部分收益將提撥給紀錄片《沉睡的水下巨人》的募資計畫，以推廣「人魚守護海洋」理念。

▲花蓮遠雄海洋公園美人魚嘉年華。（圖／業者提供）

▲▼今年花蓮遠雄海洋公園將推出小小美人魚體驗、人魚競賽。

▲花蓮遠雄海洋公園美人魚嘉年華。（圖／業者提供）

此外，今年也將推出適合兒童參與的「小小美人魚體驗」、期間限定的「美人魚夜未眠」，並攜手台灣自由潛水發展協會及意潛自由潛水，聯合舉辦 2025 第三屆台灣人魚暨水舞表演，為全台最具規模的專業人魚競賽，期間將聚集百位以上來自國內外的人魚，為台灣最大型的美人魚系列活動。

而遠雄海洋公園「美人魚夜未眠」活動於夜間舉行，帶領遊客探索人魚的神秘世界，在燈光與水流交織的氛圍中，感受夜晚海洋的獨特魅力。

▲▼劍湖山世界換粉紅新裝。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界推車牌對對碰優惠。（圖／劍湖山世界提供）

雲林劍湖山世界則從即日起至3月底為止推出車牌對對碰，只要車牌號碼有「1」、「7」、「9」、「8」任一碼或任兩碼以上，享門票最低299元起，等於3折起。

劍湖山世界表示，3月30日之前入園，只要汽車或機車車牌號碼有「1」、「7」、「9」、「8」任一碼，享車上每人399元的購票優惠；車牌號碼對中兩碼以上，享車上每人299元門票優惠價，同一號碼不重複計算，每輛機車至多優惠2人，汽車至多優惠4人。

劍湖山渡假大飯店日前推出高CP值的「一泊三食瘋玩樂園」專案，入住可暢遊主題樂園，再加上早餐、下午茶及主題樂園午餐，兩人成行3999元起，即日起再加碼延長使用期間至3月31日。

關鍵字： 花蓮旅遊 花蓮遠雄海洋公園 美人魚實境秀

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

推薦閱讀

亞尼克最新鳳梨生乳捲4門市限定賣

亞尼克最新鳳梨生乳捲4門市限定賣

北海道「海中流冰觀測塔」喝咖啡！

北海道「海中流冰觀測塔」喝咖啡！

A餐廳新一季菜單充滿植物力

A餐廳新一季菜單充滿植物力

別府新景點！沉浸式體驗地獄溫泉

別府新景點！沉浸式體驗地獄溫泉

精選6家明洞美食地圖！

精選6家明洞美食地圖！

全聯重金聯名《魷魚遊戲2》　全支付成長95%

全聯重金聯名《魷魚遊戲2》　全支付成長95%

花蓮「美人魚實境秀」4月起預約收費

花蓮「美人魚實境秀」4月起預約收費

4400日幣的米其林一星法餐！

4400日幣的米其林一星法餐！

星宇航班驚傳「重飛失當」正副機師遭開除　公司證實：飛安零容忍

星宇航班驚傳「重飛失當」正副機師遭開除　公司證實：飛安零容忍

大片牛舌溢出碗外！台北東區新開拉麵

大片牛舌溢出碗外！台北東區新開拉麵

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

台北玫瑰展今開幕！花拱門3大必賞

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！

身分證中3碼全桌9折

1泊2食2499元起！北部3飯店慵懶度假

台北萬豪大廳酒廊千元吃到飽

賽車、LEGO迷衝信義區！4關卡免費玩

草莓開心果佐生乳酪內餡的三重享受！

10家手搖飲白色情人節優惠一次看

哈根達斯脆皮冰淇淋買1送1只有3天

熱門行程

最新新聞更多

亞尼克最新鳳梨生乳捲4門市限定賣

北海道「海中流冰觀測塔」喝咖啡！

A餐廳新一季菜單充滿植物力

別府新景點！沉浸式體驗地獄溫泉

精選6家明洞美食地圖！

全聯重金聯名《魷魚遊戲2》　全支付成長95%

花蓮「美人魚實境秀」4月起預約收費

4400日幣的米其林一星法餐！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366