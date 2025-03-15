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賽車、LEGO迷衝信義區！4大關卡免費玩　還有1:1樂高F1賓士賽車

▲《樂高® FORMULA 1®飆速「拼」戰》賽車手訓練基地熱血開跑。（圖／業者提供）

▲《樂高® FORMULA 1®飆速「拼」戰》賽車手訓練基地開跑，即日起展至4月6日。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

小小賽車迷別錯過！隨著一級方程式賽事於澳洲站熱血開跑，台灣樂高今（15日）起至4月6日，在統一時代百貨台北店2F打造樂高飆速拼戰活動，除了必玩四大闖關任務外，現場還有Formula 1車隊介紹區，與實車等比例的樂高F1賓士賽車模型。

▲《樂高® FORMULA 1®飆速「拼」戰》賽車手訓練基地熱血開跑。（圖／業者提供）

▲響應一級方程式賽車賽事登場，業者打造樂高飆速「拼」戰賽車手訓練基地。（圖／業者提供）

繼樂高賽車車庫巡迴在台北掀起一波炫風後，台灣樂高再次迎接2025年一級方程式賽車賽事正式登場，打造樂高飆速「拼」戰賽車手訓練基地，一共規劃出四大訓練關卡，可以考驗手眼協調反應、體能鍛鍊、樂高組裝、操駕訓練等，賽車迷與樂高迷均能感受競速快感。

▲《樂高® FORMULA 1®飆速「拼」戰》賽車手訓練基地熱血開跑。（圖／業者提供）

▲於「操駕訓練」中在賽道上疾速飛馳。（圖／業者提供）

同時，統一時代百貨1F展出1:1的樂高賓士F1賽車模型，還有Formula 1 車隊介紹區，可從10支F1車隊中，深入探索頂尖車隊的輝煌歷史與精彩故事；倍耐力五色輪胎展示區將解析不同賽道的輪胎戰略；不僅如此，因應兒童節在即，活動期間滿額消費獲專屬限定好禮。

▲《貓福珊迪》快閃店即日起至4月21日高雄統一夢時代展出，有恐龍喵變裝秀。（圖／業者提供）

▲▼《貓福珊迪》快閃店即日起至4月21日高雄統一夢時代展出，這次喵星人化身恐龍萌喵。（圖／業者提供）

▲《貓福珊迪》快閃店即日起至4月21日高雄統一夢時代展出，有恐龍喵變裝秀。（圖／業者提供）

而高雄則有萌力噴發的《貓福珊迪》快閃店，即日起至4月21日高雄統一夢時代展出，這次喵星人化身恐龍萌喵，一共有六大打卡點，且超過50款新周邊，囊括甜甜圈頸枕、磁吸抱枕等物。

關鍵字： 台北市旅遊 台灣樂高 樂高®飛車創意無極限 一級方程式 樂高飆速拼戰活動 親子旅遊

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