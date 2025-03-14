情侶同學都能免費吃漢堡排　出示合照或身穿制服即享優惠

▲出示身分證、合照或身穿制服公開與同行者的關係，陶板屋招待「銷魂漢堡排」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

趁著白色情人節順勢官宣，王品「陶板屋」即日起至4月底兩人同行，出示身分證、合照或身穿制服公開與同行者的關係，消費2客套餐即招待銷魂漢堡排（每桌1份），西堤牛排則是喊出「美味MOMENT」，就送美式手抓海鮮拼盤。

一起吃飯的可能是家人、情侶、同學或同事等組合，王品表示，陶板屋品牌精神就是「用心對待每一種關係」，即日起至4月底，兩人同行並出示與同行者關係的證明，例如合照、身分證、定情物或一起穿著制服到店，且消費2客經典套餐就送招待厚實多汁的「銷魂漢堡排」（每桌1份），高雄夢時代店不適用。

▲西堤牛排「美式手抓海鮮拼盤」。（圖／王品提供）

人氣不墜的西餐品牌「西堤牛排」，4月底前也有優惠，民眾攜伴到店，消費2客經典套餐並喊出指定口號「美味MOMENT」，每桌送「美式手抓海鮮拼盤」1份。

▲兩人穿搭「同色系」衣著用餐，夏慕尼請吃波士頓龍蝦二吃。（圖／王品提供）

浪漫延續至3月白色情人節，夏慕尼3月3日至4月30日平日時段祭出限時優惠，兩人同行穿搭「同色系」的衣著，到全台分店內用2客單人套餐或1客雙人套餐，即可獲贈1隻價值1200元的「波士頓龍蝦」，消費4客套餐則可兌換2隻波士頓龍蝦，以此類推。

▲舞古賀mini鍋物「鱈魚漿告白玫瑰花」。（圖／舞古賀mini鍋物提供）

另外，舞古賀mini鍋物3月14日起連續3天推出告白情人節活動，只要來店消費238元以上鍋物，就免費送一份鱈魚漿告白玫瑰花，高雄舞古賀鍋物榮華店則是消費任一鍋物就送。