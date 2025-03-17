一生必遊！市場最實惠　瑞士三大名峰鐵道輕享深度瑞士之旅

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

瑞士鐵道發達、坐擁湖光山色，是許多人嚮往的旅遊國度。現在透過天海旅行社瑞士團的精心安排，就可輕鬆征服阿爾卑斯三大名峰、暢遊瑞士三大最著名景觀列車、漫遊大城小鎮，以市場上最實惠的價格，來趟深度瑞士之旅！

▲從策馬特就能眺望馬特宏峰美景。（圖／shutterstock）

無煙山城策馬特，是拜訪馬特宏峰的必經之地。這座小鎮以其無車的環境著名，所有交通工具都被限制為電動車或馬車，讓整個小鎮保留著寧靜和原始的氛圍。安排入城列車親身體驗純淨小鎮的優美。

▲搭乘南針鋒纜車，以最輕鬆的方式接近白朗峰。（圖／shutterstock）

若想親近歐洲最高峰–白朗峰，霞慕尼是最佳的起點；這座位於法國東部的城鎮，也是歐洲知名的滑雪勝地。霞慕尼的纜車系統非常發達，其中最著名的是通往南針鋒（Aiguille du Midi）的纜車，搭乘多段纜車抵達歐洲最高玻璃觀景台，親身感受山峰群繞的震撼、最重要的是一窺歐洲頂峰白朗峰的狀貌。

▲漫步伯恩舊城區，欣賞中世紀建築，感受深邃文化底蘊。（圖／shutterstock）

來到瑞士首都伯恩，將體驗到中世紀風情與現代韻味完美交織。城市三面被河流所環繞，古色古香的舊城區，更榮獲聯合國教科文組織列入世界文化遺產，無論在街道上漫步，或是品味當地小吃，每一個角落都充滿著故事。

▲少女峰宛如阿爾卑斯的冰雪女王，以純白冰川與壯麗群峰勾勒出夢幻仙境。（圖／shutterstock）

想用最快的交通方式登上少女峰？搭乘艾格峰纜車就對了！貼心安排纜車搭配少女峰登山火車的方式上山。纜車連接格林德瓦和艾格冰川站，是歐洲最先進的三線纜車之一，僅需約15分鐘即可抵達艾格冰川站，沿途可近距離欣賞艾格峰、冰川以及少女峰，體驗極為震撼的視覺享受。

▲冰河列車被譽為「世界上最慢的快車」。（圖／shutterstock）

瑞士不只有名峰，還有享譽全球的先進鐵道，尤以黃金列車、冰河列車、伯連納列車最為人熟知。其中的冰河列車，有「世界上最慢的快車」之稱，從庫爾出發，沿途穿越高山、森林、冰河、峽谷，見證朗德瓦薩橋、阿爾布拉隧道等鐵道工程奇蹟。

▲伯連納列車沿途最大亮點，就是360度大迴旋！（圖／shutterstock）

另一段精彩的鐵道之旅，是搭乘伯連納列車，穿越阿爾卑斯，沿途經過許多橋樑及隧道，並攀升至數千公尺的冰川地帶，最大亮點是大家最期待的360度大迴旋，超高難度的鐵道工程，令人嘖嘖稱奇！

★推薦行程：

【純享瑞士 山川鐵道10日】三大名峰X三大火車 無煙山城策馬特 阿爾卑斯冰川 天使景觀纜車 科莫湖

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限時特惠109,900元起（含稅簽）

●行程特色：

˙三大名峰：馬特宏峰、少女峰、白朗峰

˙三大景觀列車：黃金列車、冰河列車、伯連納列車

˙天使景觀纜車，少女峰登山火車、觀景台賞阿爾卑斯全景，阿萊奇冰川

˙搭乘南針鋒纜車登上高山觀景台，遠眺歐洲最高峰–白朗峰

˙歐洲最高景點–空中玻璃屋（Step in the Void）

˙瑞士特色起司鍋

更多資訊：

天海旅行社(02) 2516-9788

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