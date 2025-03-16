北市最新「賞機公園」就在濱江街旁！逾5千坪、高低錯落空間先看

▲「濱江水資源再生中心」上部空間打造成賞機景觀公園。（示意圖／北市工務局衛工處提供）



記者彭懷玉／台北報導

台北市濱江街因能近距離目睹松山機場飛機起降，又被稱作「飛機巷」，工務局說明，該位置於濱江污水處理廠用地，未來會將污水處理廠地下化，並於飛機巷的旁邊設置逾5千坪「賞機景觀公園」，預計2030年完工。

▲景觀公園佔地逾5千坪，以「漣漪」與「綠意」為設計理念。（示意圖／北市工務局衛工處提供）



北市工務局衛工處說明，濱江污水處理廠用地規劃興建「水資源再生中心」，3月31日將舉辦開工動土典禮。由於緊鄰松山機場，在興建及營運階段均須考量飛航限高影響，各處理單元採地下化設計，進流抽水站最深達地表下17公尺，模組化的生物處理單元埋設在地表下10公尺，設施上部空間則規劃為綠地公園。

▲賞機觀景公園實際名稱尚未定案，要到2030年才會完工。（示意圖／北市工務局衛工處提供）



衛工處介紹，「濱江水資源再生中心」上方開闢成賞機景觀公園，以「漣漪」與「綠意」為設計理念，創造高低錯落的多重賞飛機空間。衛工處進一步指出，公園佔地面積約1.9公頃（約5747.5坪），但實際名稱尚未定案，要到2030年才會完工。