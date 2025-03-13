巨無霸火山排骨、泰國蝦吃到飽　泰市場周末加菜到3月底

▲泰市場3／14起周末加菜，泰國蝦吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於大直英迪格酒店的泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕屆滿1周年，3月14日起至3月底，在周末推出「海陸大PK」活動，餐檯上新增十多種蝦料理，還有巨無霸火山排骨無限供應，活動期間晚上7點半入場用餐，每人現省330元。

泰市場3月14日起至3月30日的每周五、六、日晚餐時段，推出「海陸大PK」歡慶活動，餐檯上新增十多種蝦料理，有採用川燙方式的「白灼泰國蝦」、運用香料特製魚露調料爆炒的「泰式辣椒蝦」、以鮮甜劍蝦搭配開胃黃咖哩打造的「黃咖哩劍蝦丸」、彈牙嫩口的「生食級天使紅蝦」、清香細緻的「香茅藍鑽蝦」、酥脆鹹香的「椒鹽蝦猴」以及鍋氣十足的「火燒蝦仁炒飯」。

▲生食級天使紅蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲極厚龍蝦月亮蝦餅。（圖／記者黃士原攝）

泰市場招牌菜色「月亮蝦餅」，則是升級成為「極厚龍蝦月亮蝦餅」，主廚把龍蝦肉與新鮮蝦肉絞成蝦泥並拋打成內餡，再把外皮煎炸成金黃酥脆。

▲巨無霸火山排骨。（圖／記者黃士原攝）

除了豐富的海鮮盛宴，「海陸大PK」中的「陸」，以曼谷浮誇美食「巨無霸火山排骨」為代表，把切成大小適口的豬腩排，先以魚露、胡荽及沙薑等香料醃製後再加入大骨湯靜置一天，待肉質充分吸收香料精華後便入鍋燉煮，再將排骨層層向上堆疊高聳山狀，最後豪邁淋上由鳥眼椒、蒜頭、香菜及檸檬製成的鮮綠色醬汁。

「海陸大PK」菜色升級不加價，每人1980元+10％，晚間7點半入場用餐每人特價1680元+10％，現省330元。活動首場3月14日至16日，晶華會APP會員用餐可折100元（不適用於7點半入場者）。

▲NAGOMI抹茶季登場，有現做大判燒。（圖／記者黃士原攝）

另外，欣葉Buffet品牌「NAGOMI和食饗宴」攜手知名抹茶甜點專門店「一〇八抹茶茶廊」，5月31日前推出「春日抹茶の甘味賞」限定活動，10款抹茶甜點、3款限定飲品無限供應。

▲抹茶瑪德蓮。（圖／記者黃士原攝）

此次聯名活動由「一〇八抹茶茶廊」監製，選用京都宇治產一番茶，並由NAGOMI研發10款抹茶甜點，包括抹茶米布丁、抹茶奶酪、抹茶瑪德蓮、抹茶羊羹、抹茶蕨餅、金時最中餅、抹茶糰子、抹茶大判燒、抹茶霜淇淋與抹茶Gelato。