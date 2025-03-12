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馬辣「肉之間」西門町開二店　這3天2人同行升級大肉盤

▲肉之間。（圖／馬辣提供）

▲馬辣「肉之間」西門町開二店。（圖／馬辣提供）

記者黃士原／台北報導

台北西門町國內外遊客多，近年來已成為餐飲業主力戰場，馬辣集團旗下10個品牌在商圈裡都有據點，其中「肉之間」近期還拓展出第二家店「西門中華店」，3月18日起連3天祭出開幕優惠，2人同行並消費滿額，可免費升級大肉盤。

肉之間採套餐形式，每人420元起，菜單分雙人、個人雙拼、個人肉品、個人海鮮拼盤4大類，共計超過50種選擇，還能自行決定肉盤份量，也提供加價升級小海陸、大海陸拼盤。

▲肉之間。（圖／馬辣提供）

▲肉之間火鍋歡樂吧，近70種豐富食材吃到飽。（圖／馬辣提供）

除了肉盤，在肉之間點用套餐就能享用火鍋歡樂吧，近70種豐富食材吃到飽，除了季節蔬菜、手工鍋物、異國泡麵、飲品、哈根達斯冰淇淋，熱食區還有艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯、廟口小香腸，一樣都能無限取用。

肉之間第一家店「西門成都店」在2024年1月開幕，經過1年後，日前再度在西門町拓展第二家店「西門中華店」，慶祝開幕，3月18日至3月20日，凡2位成人以上，每人點購500元以上含肉套餐或任一雙人套餐，即可免費升級大肉盤。


▲王品集團旗下「嚮辣和牛麻辣鍋」即日起更名為「向辣」。（圖／王品提供）

另外，迎接春天展新風貌，王品集團旗下麻辣鍋「嚮辣」即日起更名為「向辣」，同時更新菜單，主打798元就能享有澳洲和牛與多款海鮮吃到飽，同時新增好拍甜點「辣妹文字燒」、大苑子聯名口味冰沙。

▲除了肉品海鮮吃到飽，向辣也保留自助吧，蔬菜、火鍋料、副食、甜點都能無限取用。（圖／王品提供）

餐價從598元起至1580元，598元可享雞肉、豬肉吃到飽，以及特選海鮮1份，698元增加了美國牛及羊肉，798元起就能享有澳洲純血和牛、金賞鮮切和牛、特選海鮮無限供應，998元可選的海鮮品項增加至10種，而1580元可吃到日本A5和牛、F1國產牛。
 

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