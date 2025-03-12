鬼金棒「停賣沾麵」粉絲求情奏效　老闆感動鬆口：繼續供應

▲鬼金棒沾麵將續賣，但可能只有假日才營業。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

知名連鎖拉麵店「鬼金棒」日前宣布將停止銷售人氣品項「沾麵」，許多饕客感到十分不捨，紛紛前往FB粉專請願，讓台灣老闆與日本社長大為感動，昨深夜宣布繼續供應，但可能只會在假日開賣。

由於人力不足，鬼金棒日前在官方臉書公告，經過日本三浦社長討論後，決定在3月底前停售「沾麵」，消息傳出讓饕客感到十分不捨，眾多鐵粉留言說「沾麵只吃鬼金棒」、「一人一讚一分享救救鬼金棒沾麵」、「到鬼金棒只吃沾麵」。

▲原本鬼金棒打算停賣沾麵，只提供拉麵，但昨晚喊卡。（圖／記者黃士原攝）

顧客熱情支持留言跟分享讓台灣老闆與日本社長大為感動，兩人討論後決定繼續供應沾麵，只是目前店裡人力不足，暫時採取不定時輪休，3月之後還是吃得到，但可能假日才會開賣。得知停賣喊卡消息後，網友開心的說「太棒了」、「感謝老闆大恩大德」、「開心」。

▲「一幻拉麵」使用產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭。（圖／一幻拉麵提供）

另外，曾在高雄承億酒店快閃10個月的「一幻拉麵」回來了，即將進駐「新濱町海洋廚房」（舊稱鼓山魚市場），預計3月22日開幕。

來自日本北海道的一幻拉麵，2015年登台以來一直廣受好評，使用產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭，與一般的豚骨湯頭大不相同。除了蝦膏湯頭外，拉麵裡還會加入提升口感的蝦粉與麵酥；蝦粉是將甜蝦頭放入調理機打成粉末狀後，再經過3次乾炒而成，麵酥則是把蝦湯及蝦粉加入天婦羅麵衣中，再進行油炸製作。

