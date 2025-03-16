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COLD STONE聯名beard papa's！「香草卡士達冰銅燒」新上市

▲▼COLD STONE。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE找來beard papa's聯手推出全新香草卡士達冰銅燒。（圖／COLD STONE提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「COLD STONE」攜手日系泡芙專賣店「beard papa's」推出全新聯名「香草卡士達冰銅燒」，卡士達冰淇淋餡搭配Q彈銅鑼燒餅皮，每一口都能吃到濃郁滋味，同步推出「焦糖烤布蕾冰淇淋奶油餅乾」，3月17日起於指定通路開賣。

COLD STONE聯手beard papa's推出「香草卡士達冰銅燒」，使用招牌卡士達內餡製成香草卡士達冰淇淋，再加入香草籽增添香氣，最後搭配柔軟銅鑼燒餅皮，大口咬下冰涼又好吃。

▲▼COLD STONE。（圖／COLD STONE提供）

▲加碼推出「焦糖烤布蕾冰淇淋奶油餅乾」。

加碼推出「焦糖烤布蕾冰淇淋奶油餅乾」，選用酥脆奶油餅乾包裹著濃郁烤布蕾冰淇淋，再加入焦糖雪酪增添微苦口感，打造甜而不膩的滋味。以上2款新品售價皆為89元，3月17日起於全台7-11上市。

▲▼GODIVA開賣「開心果巧克力霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲GODIVA開賣全新開心果系列。（圖／記者蕭筠攝）

另，比利時巧克力品牌「GODIVA」近日則推出期間限定「開心果系列」，選用高品質開心果製成巧克力霜淇淋，搭配開心果醬，最後撒上香脆開心果碎，打造3重濃郁滋味，一共有「開心果白巧克力」、「開心果雙重巧克力」2口味選擇，於全台有販售霜淇淋之門市開賣。

還有同樣吃得到開心果碎的「開心果奶昔」，每一口都有淡淡堅果香，於奶昔門市限定販售，以上3品項售價皆為220元，各門市售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE beard papa’s GODIVA

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