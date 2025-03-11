白種元「香港飯店0410」登台　首店地點落腳北市內湖區

▲白種元「香港飯店0410」登台。（圖／取自Theborn Korea官網）

記者黃士原／台北報導

繼「本家韓式燒肉」之後，韓國廚神白種元旗下中華料理餐廳「香港飯店0410」也被引進台灣，位於台北市內湖洲子街的店址已掛上招牌，業者也在人力銀行上徵才，未來想吃招牌炒碼麵不用飛出國了。

「香港飯店0410」為白種元旗下餐飲品牌之一，餐廳名雖有「香港」，但不供應港式餐點與點心，而是主打中華料理，除了招牌必吃的炸醬麵、炒碼麵外，還有海鮮辣湯麵、湯飯、糖醋里脊、炸餃子、煎餃，價格約落在150元至300元之間，很受學生及小資族喜愛。

▲白種元「香港飯店0410」還有供應海鮮辣湯麵、糖醋里脊、炸餃子。（圖／取自Theborn Korea官網）

▲白種元「香港飯店0410」台灣地點。（圖／取自 Google地圖）

去年Netflix實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》掀起一股熱潮，不少人飛到韓國或香港朝聖「香港飯店0410」，如今在台灣也能品嚐到，有網友在台北市內湖洲子街上發現餐廳招牌，目前正在裝修中，實際查詢人力銀行資訊，代理業者正積極徵才，Google地圖也能查詢到地址。

▲韓式燒肉「金豬食堂」登台地址曝光，首店落腳台北市中山區。（圖／讀者提供）

另外，連6年被選入首爾必比登推介，同時也是BTS、RIIZE、aespa最愛的「金豬食堂」即將登台，目前正在籌備中，日前被網友發現，台北市中山區「麵屋一燈南京店」舊址的整棟建築物，掛上了金豬圖案大布條，暗示台北首店即將落腳這裡。

▲連續6年被選入首爾米其林必比登推介的「金豬食堂」即將登台。（圖／取自金豬食堂IG：gold_pig1982）

韓式烤肉餐廳「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，除了連續6年被選為米其林必比登推介，更是BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植等韓星的愛店。店裡招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。由於餐廳不提供預約服務，想吃只能現場排隊，通常需要等上1至2小時，有網友就說這是該店的最大缺點。

