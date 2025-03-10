淡水紫藤花園免費逛！2驚喜動漫迷必衝　天元宮吉野櫻也開花了

▲淡水紫藤花園將在3月20日至4月3日開放。（資料照／翻攝自淡水紫藤花園-二號水源園區）

記者彭懷玉／綜合報導

「淡水紫藤花園」將在3月20日至4月3日開園，今年園方祭出兩大驚喜，一是凡購買澳洲茶樹精油（售價400元），即可免費入園賞花，二是特別與日本動畫《鬼滅之刃》合作，花園內找得到10位人氣角色，動漫迷準備衝一波。

▲淡水紫藤花園每年只開園兩周。（資料照／翻攝自淡水紫藤花園-二號水源園區）

成立20年的「淡水紫藤花園」，每年紫藤花只開10-14天，密密麻麻的花串從棚架傾瀉而下，蔚為一季浪漫的視覺盛宴。園主賴文鏗表示，今年天氣稍微寒冷，紫藤花預計3月25日至4月12日期間達到最佳花況。

▲淡水「紫藤咖啡園」往年花況。（資料照／記者彭懷玉攝）

坐擁萬坪賞花空間的「淡水紫藤花園」，有一號屯山園區、二號水源園區，兩座紫藤園分別種植上千棵紫藤樹，「淡水紫藤花園一號屯山園區」每人門票300元、「淡水紫藤花園二號水源園區」門票每人350元，購買園內自家種植與蒸餾的澳洲茶樹精油，即可免費入園賞花。

更令動漫迷興奮的是，今年園區特別與日本動畫《鬼滅之刃》合作，參觀花園時會發現10位人氣角色，增添賞玩的趣味，同時，與鬼滅之刃人物合影，完成任務後還可以換取電影限定明信片。

▲▼淡水天元宮吉野櫻3/10花況，入口處、天壇周圍的吉野櫻開花約1至4成。（圖／翻攝自淡水天元宮花況報導）



另外，淡水無極天元宮壓軸的櫻花盛開了！廟方今稍早通報，目前全區吉野櫻開約1成至4成；景觀處表示，先前有請櫻花專家前來健檢時表示，預計3月中下旬到清明前後會開花，主要取決於天候狀況。