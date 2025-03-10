王品旗下「青花驕」插旗台南　首店落腳新光三越新天地

▲青花驕插旗台南。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

繼高雄之後，王品集團旗下「青花驕」南部版圖再擴增，日前有臉書粉專發現，該品牌即將進駐地點在新光三越台南新天地B1，未來想吃不用跑高雄了！

青花驕是王品集團搶進競爭激烈麻辣鍋市場的品牌，為了有別於市場上各家麻辣鍋品牌，王品特別進行市調，最後決定了青花驕麻辣鍋的口味是先辣、香，而後麻，使用重慶江津九葉青、有中國四大椒之稱的青花椒，除了在熬煮鍋底使用之外，上桌之後還會提供沒有乾燥過的青花椒，讓客人親自搗碎加入鍋中，讓麻辣口感的鍋底多了清新的果香味。

青花驕目前全台有11家分店，分布在大台北、桃園、台中及高雄，日前「台南式」臉書粉專發現，該品牌即將進駐地點在新光三越台南新天地B1，目前已封起裝修隔板。

▲海底撈31周年慶，線上送「買一送一券」。（圖／記者黃士原攝）

另外，今年3月海底撈迎來31周年，為感謝廣大顧客的支持與喜愛，台灣海底撈也策畫一系列生日月專屬活動，除了在3月20日晚上8點於全台門市同步舉辦生日派對外，即日起至3月31日期間，凡3月壽星至海底撈門市內用，單桌消費滿1500元，並出示生日證件，即可領取限量生日禮包（每日限量），內容包含小撈撈生日胸針、生日款與城市款明信片、生日刮刮卡及海底撈品牌零食。

▲3月壽星消費滿額，海底撈送生日禮包。（圖／海底撈提供）

為讓更多顧客共享生日喜悅，3月底前海底撈在官方FB粉絲專頁線上發送肉品或鍋底「買一送一」限時優惠，領券即享肉品買一送一或鍋底買一送一（使用時間到4月30日），周一至周五17:00前、22:00後適用。