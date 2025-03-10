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台中「63處賞花地圖」！黃花風鈴木、櫻花都有　黃金公園超美

▲台中風鈴木,台中31處賞花勝地,台中賞櫻公園。（圖／台中市建設局提供）

▲台中豐富公園10多株黃花風鈴木盛開，吸引旅客沐浴在金黃花海之下。（圖／台中市建設局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台中人免跑遠，市區就有黃花風鈴木盛開！台中市建設局搜羅黃花風鈴木與櫻花景點，製作「賞花攻略地圖」。不只風鈴木，南屯區嶺東公園也多了許多移植過來的櫻花樹，現已適應環境並陸續綻放，成為新的賞櫻秘境。

▲台中風鈴木,台中31處賞花勝地,台中賞櫻公園。（圖／台中市建設局提供）

▲▼台中31處風鈴木景點；台中有32處公園種植櫻花。（圖／台中市建設局提供）

▲台中風鈴木,台中31處賞花勝地,台中賞櫻公園。（圖／台中市建設局提供）

建設局長陳大田表示，為了讓大家輕鬆規劃賞花行程，建設局製作「賞花攻略地圖」，收錄市區熱門賞花景點，包含北屯區廍子公園、南屯區豐富公園、三義兒童公園、北區台中公園、后里區馬場路、太平區麗園公園、921公園等處，建議民眾把握花期。

▲台中風鈴木,台中31處賞花勝地,台中賞櫻公園。（圖／台中市建設局提供）

▲台中南屯三義公園黃花風鈴木。（圖／台中市建設局提供）

其中，位於北屯區景賢路與廍子路口的廍子公園，佔地約5公頃，為北屯區面積最大的公園。每到3月，黃花風鈴木齊力綻放，從景賢路開始，兩旁的黃花風鈴木樹綻放，從情人橋一直延伸到廍子公園，因此又被譽為「黃金公園」。

▲台中風鈴木,台中31處賞花勝地,台中賞櫻公園。（圖／台中市建設局提供）

▲▼建設局去年請專家進行樹木評估，將部分櫻花樹移植至南屯區嶺東公園，經過細心養護，現已適應環境並陸續綻放。（圖／台中市建設局提供）

▲台中風鈴木,台中31處賞花勝地,台中賞櫻公園。（圖／台中市建設局提供）

除了風鈴木外，台中市的櫻花景點也迎來花季。陳大田表示，建設局去年請專家進行樹木評估，將部分櫻花樹移植至南屯區嶺東公園，經過細心養護，現已適應環境並陸續綻放，粉嫩的櫻花與周圍綠意相映襯，未來將成新的賞櫻秘境。

若想了解各地花訊，可至建設局官網「賞樹情報」專區；建設局提醒，賞花時請愛護花木、保持環境整潔，一起珍惜這片春日美景。

關鍵字： 台中旅遊 黃花風鈴木 賞花旅遊 花海旅遊 台中賞花攻略地圖 櫻花

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