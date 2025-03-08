2位女生同行吃Buffet第2位38折！婦女節餐飲優惠整理包

▲「悅．市集」自助餐廳即日起至3月31日，只要2位女性同行，第2位即享38折優惠。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

記者黃士原／台北報導

今（8）日國際婦女節，飯店Buffet餐廳紛紛祭出各種限定優惠，像是2位女性同行第2位享38折、女生吃下午茶半價，還有穿粉色服飾或配件拍照打卡可參加抽抽樂，最大獎是「第2人特價38元」。

台北新板希爾頓酒店「悅．市集」

台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳，即日起至3月31日，特別推出「38有理，我來寵妳」優惠活動，每周一至周五午餐、周三晚餐時段，2位女性同行，第2位享38折優惠；每日午、晚餐時段，3位女性同行，全員享8折優惠。

▲敘日全日餐廳3月推出「致敬女王」活動，雙人同行且著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，最高優惠可享第2人吃到飽只要38元。（圖／六福旅遊集團提供）

台北六福萬怡「敘日全日餐廳」

台北六福萬怡酒店館內的敘日全日餐廳，3月1日起至3月31日平假日、午晚餐及下午茶餐期推出「致敬女王」活動，雙人同行且著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項分別為第2人5折、第2人38折，還有機會抽中第2人只要38元優惠（另收原價1成服務費），即抽即用。

▲台北凱達百宴自助餐廳的餐檯3月7日起換上新菜色。（圖／台北凱達提供）

台北凱達大飯店「百宴自助餐廳」

台北凱達百宴自助餐廳的餐檯3月7日起也換上新菜色，有清新爽脆的「美人腿佐胡麻醬」、養生鮮甜的「美顏蓮子蝦仁」、溫潤滋補的「紅棗枸杞燉排骨」以及養顏美容的「紅棗銀耳甜湯」等。迎接即將到來的「國際婦女節」，3月31日前，4人同行只要1位女性，可享1人免費，消費滿3000元還可參加抽獎活動，頭獎是用餐招待券1張（50名）。

▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排3月8日推出12盎司肋眼牛排買一送一。（圖／開展餐飲提供）

Texas Roadhouse德州鮮切牛排

以特製香料提味、肉香四溢又富有嚼勁的肋眼牛排，搭配香醇濃郁的奶油玉米配菜，是Texas Roadhouse最受歡迎的餐點之一，今日婦女節餐廳祭出12盎司肋眼牛排買一送一優惠，不限內用外帶。

▲「肉次方」同桌有幾名消費者符合dress code，就有幾名能以1折價享用「798元進擊の肉套餐」。（圖／王品提供）

原燒、肉次方、金咕

這次舉辦肉慾節的品牌分別是「Oh my!原燒」、「肉次方」和「金咕韓式原塊烤肉」，即日起至4月30日平日期間，消費者穿黑色網襪、網衣或攜帶黑色網狀物（例：黑色網狀收納籃／提袋／網球拍等），2人穿著指定裝束到原燒可用190元大啖原價1898元的「肋眼牛雙人套餐」。

金咕則能以140元吃到原價1398元的「金咕棒牛豬雙人套餐」，肉次方同桌有幾名消費者符合dress code，就有幾名能以1折價享用「798元進擊の肉套餐」。以上肉慾節優惠，肉次方與金咕每店每日限額10名、Oh my!原燒限額6名，皆須提前電話訂位。

▲身分證號碼中含有「3」或「8」，吃兩餐特價299元。（圖／兩餐提供）

兩餐

即日起至3月15日，身分證號碼中含有「3」或「8」，或整桌皆為女性，可享基本方案299元／位、肉肉吃到飽399元／位的優惠價（另加10%清潔費）。

▲麵匡匡醬油拉麵。（圖／吾蜂美味集團提供）

吾蜂美味集團

旗下老先覺、潮味決、麵匡匡共同推出「女王節寵愛活動」，3月31日前加入吾蜂美味集團會員並於活動期間內消費滿3次，即可獲得BIODERMA舒益輕沐浴油抽獎資格，活動期間還可參加加碼抽獎，有機會獲得價值6980元的AYO正負離子吹風機，以及AirAsia台北—曼谷雙人來回機票。