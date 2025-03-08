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「汪汪隊立大功」阿奇、毛毛6米氣偶在台北！共融遊戲場增新設施

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北杜鵑花展3月15日將有花伴野餐活動。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

大安森林公園「台北杜鵑花展」不只繡球花和杜鵑花，觀傳局今（8日）起搬進6公尺高的「汪汪隊立大功」阿奇與毛毛，將展至16日。另外，中山區的明水公園迎來全新共融遊戲場，家長帶小孩又有新去處。

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲繡球花和杜鵑花盛開，平日也湧進眾多人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

鑑於卡通節目「汪汪隊立大功」深受孩童喜愛，觀傳局在大安森林公園設置「汪汪隊」中的「阿奇」與「毛毛」大型充氣狗，至16日前，每天下午3點找「阿奇」、下午5點找「毛毛」合影，並上傳至個人社群平台，就有機會獲得限量汪汪隊著色繪紙。

觀傳局也預告，3月15日花伴野餐當日下午，於「搖擺饗宴區」將舉辦「汪汪隊立大功粉絲見面會」，有水晶姐姐主題曲舞蹈帶動跳，還有機會與汪汪隊合影。

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大安森林公園「杜鵑花心心」展區內的繡球花已近滿開。（圖／記者彭懷玉攝）

打算在北市住一晚的民眾，3月14日入住北市合法旅宿，在3月12日前至「2025台北花伴野餐官網」完成旅宿登記的前100名者，即可憑住宿發票或訂房證明及身分證等文件，於3月15日大安森林公園野餐活動現場服務台，兌換2025限量版花伴旅行盥洗包，每人每房限兌換1份。

▲「2025台北花伴野餐」台北晶華酒店「糖烤千層吐司」；福容大飯店台北一館則祭出「春暖花伴野餐禮籃組」。（圖／觀傳局提供）

▲▼台北晶華酒店推出「糖烤千層吐司」；福容大飯店台北一館則祭出「春暖花伴野餐禮籃組」。（圖／觀傳局提供）

▲「2025台北花伴野餐」台北晶華酒店「糖烤千層吐司」；福容大飯店台北一館則祭出「春暖花伴野餐禮籃組」。（圖／觀傳局提供）

此外，合作飯店推出多款應景餐點，包含台北晶華酒店以花朵繽紛色彩為發想，推出「糖烤千層吐司」；福容大飯店台北一館則祭出「春暖花伴野餐禮籃組」，店內還有桂花香氣泡飲、四季莓果沙拉等，為春季野餐增添更多滋味。

▲明水公園共融遊戲場迎來新面貌。（圖／公園處提供）

▲▼明水公園共融遊戲場迎來新面貌；新設的滾珠射門與溝通板。（圖／公園處提供）

▲明水公園共融遊戲場迎來新面貌。（圖／公園處提供）

準備帶小孩放電的家長還能到這！中山區的明水公園共融遊戲場迎來新面貌，這次改造不僅保留了原有的磨石子滑梯，也新設的滾珠射門與溝通板，並加入攀爬設施，滿足不同年齡層兒童的需求。

同時，場域內設計了地面式互動鋪面，引入大直橋意象，讓孩童可以有跳格子、立定跳遠等新玩法；還能挑戰衛星旋轉設備、旋轉杯、旋轉棒、搖搖樂、圈圈平衡等設施，讓大小朋友在遊戲場玩到不想回家。

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