屏東首店！乾杯燒肉墾丁店今日開幕　打卡送牛五花

▲屏東首店！乾杯燒肉墾丁店今日開幕。（圖／乾杯提供）

記者黃士原／台北報導

國內知名燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」在北中南擁有16家分店，位於屏東新飯店「Hotel dùa」1樓的墾丁店今日正式開幕，同時也推出慶祝活動，即日起至3月31日，除了限定酒款半價優惠，在社群媒體打卡還能免費享用「牛五花」，消費滿6666元則可再獲贈乾杯燒肉賽車服。

▲屏東首店！乾杯燒肉墾丁店今日開幕。（圖／乾杯提供）

乾杯從創立以來，就是一家充滿歡樂的燒肉店，餐廳裡的「八點乾杯」、「親親五花肉」都是大家熟知的活動，近年則是推出「牛排猜猜看」，只要猜中現切牛排重量正負5公克，即免費招待。目前全台北中南共擁有16家分店，今日開幕的墾丁店位於新飯店Hotel dùa的1樓，是屏東首店、全台第17家門市。

▲乾杯燒肉墾丁店用餐空間。（圖／乾杯提供）

除了燒肉，乾杯墾丁店特別推出17款西班牙派對調酒-桑格利亞（Sangria），選用紅酒或白酒為基底，融合葡萄、百香果等多種水果風味的特調，同時擁有氣泡的清爽口感與香甜風味。

慶祝開幕，乾杯墾丁店即日起至3月31日，除了推出限定酒款半價優惠活動，民眾在Instagram或Threads社交媒體上分享用餐時刻，還能免費享用「牛五花（價值180元）」，消費滿6666元則可再獲贈乾杯燒肉賽車服。乾杯墾丁店也與Hotel Dùa合作常態住宿優惠，憑房卡至店內消費，即可免費招待精選肉品1份。

▲墾丁Hotel dùa開放訂房、試營運。（圖／業者提供）

此外，目前試營運的墾丁Hotel dùa由聯上集團打造，座落於大街核心區域絕佳地理位置，一次擁攬山、海、風相融的自然獨特極景。飯店以珊瑚貝殼為主要設計靈感，並融合墾丁獨有特色而成的友善地標，還有獨創的燈光計畫設計；而館內象徵生命無限循環的旋轉樓梯，以貝殼內部螺旋為靈感，既是視覺焦點，也是藝術象徵。

▲屋頂酒吧「滔浪」有墾丁首座360度環景的夢幻空中泳池。（圖／業者提供）

屋頂酒吧「滔浪」更是未來拍照打卡新地標，不僅擁有墾丁首座360度環景的夢幻空中泳池，現場更有450吋巨幅螢幕，酒吧旁還有AIRSTREAM風格的餐車設計，搭配全台各特色酒吧的調酒及駐點DJ的演出、不定期舉辦池畔派對，打造墾丁夜生活的新亮點。

▲IKIGAI燒肉專門店「美國PR嫩肩套餐」。（圖／全家餐飲提供）

另外，「IKIGAI燒肉專門店」繼1月插旗台中後，接下來即將進軍桃園地區，目前正在籌備中壢SOGO店，預計5月開幕。這品牌是全家國際餐飲旗下的平價燒肉品牌，店內共有21種個人燒肉套餐可供選擇，從280元起的小資組合到千元有找的日本山形和牛應有盡有。除了主食，IKIGAI套餐附有白飯、味噌湯、沙拉、飲料跟佐料。餐廳也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。