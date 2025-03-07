桃園首店！IKIGAI燒肉中壢SOGO店籌備中　預計5月開幕

▲IKIGAI燒肉專門店「美國PR嫩肩套餐」。（圖／全家餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

「IKIGAI燒肉專門店」繼1月插旗台中後，接下來即將進軍桃園地區，目前正在籌備中壢SOGO店，預計5月開幕。

IKIGAI是全家國際餐飲旗下的平價燒肉品牌，店內共有21種個人燒肉套餐可供選擇，從280元起的小資組合到千元有找的日本山形和牛應有盡有。除了主食，IKIGAI套餐附有白飯、味噌湯、沙拉、飲料跟佐料。餐廳也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

▲IKIGAI燒肉專門店「牛肉盛合套餐」。（圖／全家餐飲提供）

餐廳推薦美國牛最高等級Prime級嫩肩牛肉，肉質軟嫩帶點Q彈嚼勁，價格550元。牛肉盛合則長居銷售冠軍，內含美國牛胸腹、澳洲穀飼橫膈膜、美國CH翼板、澳洲牛舌、美國牛肋條，一次可品嘗到多重的肉質口感，價格600元。

IKIGAI目前全台有6家分店，4家集中在台北，另外2家分別位於台中及台南，接下來品牌規劃進軍桃園地區，目前正在籌備中壢SOGO店，已經在人力銀行上召募員工，預計5月開幕。

▲京都御握丸ONIMARU的「海老炸蝦天婦羅」飯丸。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本京都人氣名店「京都御握丸ONIMARU」日前開出2號店，地點位於台北市內湖區的瑞光路。品牌也祭出慶祝活動，5月31日前，只要在2家店單筆消費滿300元，即可參加日本來回機票抽獎活動。

台灣京都御握丸的飯丸一樣是每日新鮮現做，提供超過20多種口味，種類可分為烤御握丸、經典三角飯丸以及什錦飯丸（無海苔）3大類，價格55元至155元。烤御握丸以「披薩」為設計概念，米飯在烤製過程中，表面會產生一層薄薄的焦香，而餡料則是鋪在飯丸上，不會因為擠壓而影響口感。經典口味就屬「海老炸蝦天婦羅」、「炙燒豬肉玉子燒」、「炙燒紫蘇味噌鯖魚」。