ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園首店！IKIGAI燒肉中壢SOGO店籌備中　預計5月開幕

▲IKIGAI燒肉專門店「美國PR嫩肩套餐」套餐。（圖／全家餐飲提供）

▲IKIGAI燒肉專門店「美國PR嫩肩套餐」。（圖／全家餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

「IKIGAI燒肉專門店」繼1月插旗台中後，接下來即將進軍桃園地區，目前正在籌備中壢SOGO店，預計5月開幕。

IKIGAI是全家國際餐飲旗下的平價燒肉品牌，店內共有21種個人燒肉套餐可供選擇，從280元起的小資組合到千元有找的日本山形和牛應有盡有。除了主食，IKIGAI套餐附有白飯、味噌湯、沙拉、飲料跟佐料。餐廳也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

▲IKIGAI燒肉專門店「牛肉盛合套餐」。（圖／全家餐飲提供）

餐廳推薦美國牛最高等級Prime級嫩肩牛肉，肉質軟嫩帶點Q彈嚼勁，價格550元。牛肉盛合則長居銷售冠軍，內含美國牛胸腹、澳洲穀飼橫膈膜、美國CH翼板、澳洲牛舌、美國牛肋條，一次可品嘗到多重的肉質口感，價格600元。

IKIGAI目前全台有6家分店，4家集中在台北，另外2家分別位於台中及台南，接下來品牌規劃進軍桃園地區，目前正在籌備中壢SOGO店，已經在人力銀行上召募員工，預計5月開幕。

▲京都御握丸ONIMARU的「海老炸蝦天婦羅」飯丸。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本京都人氣名店「京都御握丸ONIMARU」日前開出2號店，地點位於台北市內湖區的瑞光路。品牌也祭出慶祝活動，5月31日前，只要在2家店單筆消費滿300元，即可參加日本來回機票抽獎活動。

台灣京都御握丸的飯丸一樣是每日新鮮現做，提供超過20多種口味，種類可分為烤御握丸、經典三角飯丸以及什錦飯丸（無海苔）3大類，價格55元至155元。烤御握丸以「披薩」為設計概念，米飯在烤製過程中，表面會產生一層薄薄的焦香，而餡料則是鋪在飯丸上，不會因為擠壓而影響口感。經典口味就屬「海老炸蝦天婦羅」、「炙燒豬肉玉子燒」、「炙燒紫蘇味噌鯖魚」。

關鍵字： 美食雲 IKIGAI燒肉 個人燒肉 燒肉美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【根本是天使寶寶】2歲萌娃半夜醒來不哭鬧　自己蓋被放音樂重返夢鄉

推薦閱讀

2大速食店比薩優惠3月加碼延長

2大速食店比薩優惠3月加碼延長

IKIGAI燒肉中壢SOGO店籌備中

IKIGAI燒肉中壢SOGO店籌備中

新奢華溫泉旅宿「馥府 東京銀座」今冬開幕

新奢華溫泉旅宿「馥府 東京銀座」今冬開幕

台南2處最美木棉花隧道3月必追

台南2處最美木棉花隧道3月必追

先喝道糯烏龍系列新上市！今天買1送1

先喝道糯烏龍系列新上市！今天買1送1

打卡《孤獨的美食家》岐阜鄉爆紅雞醬

打卡《孤獨的美食家》岐阜鄉爆紅雞醬

不只賞櫻！玫瑰、海芋季3／14開跑

不只賞櫻！玫瑰、海芋季3／14開跑

霜淇淋買1送1、咖啡10元喝！超商周末省錢優惠一次看

霜淇淋買1送1、咖啡10元喝！超商周末省錢優惠一次看

北海岸「老梅石槽」綠了6成！

北海岸「老梅石槽」綠了6成！

2位女性同行第2位38折

2位女性同行第2位38折

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最難訂Buffet「島語」進駐漢神百貨

嘉義絕美黃花風鈴木地圖5景點必收

日本環球影城門票5月再漲價

北海岸「老梅石槽」綠了6成！

頭城隱藏版「泡麵土地公」曝光！

名字對中3字免費住花蓮飯店

大苑子「3款金鑽鳳梨飲」回來了

不只賞櫻！玫瑰、海芋季3／14開跑

台中黃花、洋紅風鈴木11處賞花點

台北一日遊6選！手腳併用登頂大岩壁

熱門行程

最新新聞更多

2大速食店比薩優惠3月加碼延長

IKIGAI燒肉中壢SOGO店籌備中

新奢華溫泉旅宿「馥府 東京銀座」今冬開幕

台南2處最美木棉花隧道3月必追

先喝道糯烏龍系列新上市！今天買1送1

打卡《孤獨的美食家》岐阜鄉爆紅雞醬

不只賞櫻！玫瑰、海芋季3／14開跑

霜淇淋買1送1、咖啡10元喝！超商周末省錢優惠一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366