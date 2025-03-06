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穿網襪吃燒肉1折！王品集團3品牌肉慾節優惠持續至4月底

▲▼ 。（圖／記者黃士原攝）

▲穿網襪吃燒肉1折！王品集團3品牌首度舉辦肉慾節。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團3大燒肉品牌首度舉辦肉慾節，即日起至4月30日平日期間，消費者穿著黑色網襪、網衣或攜帶黑色網狀物到門店開烤，就享指定套餐1折優惠，肉次方與金咕每店每日限額10名、Oh my!原燒限額6名，皆須提前電話訂位。

這次舉辦肉慾節的品牌分別是「Oh my!原燒」、「肉次方」和「金咕韓式原塊烤肉」，即日起至4月30日平日期間，消費者穿黑色網襪、網衣或攜帶黑色網狀物（例：黑色網狀收納籃／提袋／網球拍等），2人穿著指定裝束到原燒可用190元大啖原價1898元的「肋眼牛雙人套餐」。

▲「肉次方 燒肉放題」同桌有幾名消費者符合dress code，就有幾名能以1折價享用「798元進擊の肉套餐」。（圖／王品提供）

▲「肉次方 燒肉放題」同桌有幾名消費者符合dress code，就有幾名能以1折價享用「798元進擊の肉套餐」。（圖／王品提供）

金咕則能以140元吃到原價1398元的「金咕棒牛豬雙人套餐」，肉次方同桌有幾名消費者符合dress code，就有幾名能以1折價享用「798元進擊の肉套餐」。以上肉慾節優惠，肉次方與金咕每店每日限額10名、Oh my!原燒限額6名，皆須提前電話訂位。

▲4月底前，「Oh my!原燒」的瘋美食會員和品牌LINE好友出示指定票券和截圖，肋眼牛／澳洲和牛雙人套餐享88折優惠。（圖／王品提供）

▲4月底前，「Oh my!原燒」的瘋美食會員和品牌LINE好友出示指定票券和截圖，肋眼牛／澳洲和牛雙人套餐享88折優惠。（圖／王品提供）

此外，王品瘋美食會員和品牌LINE好友也有好康活動，4月底前到3個燒肉品牌出示瘋美食票券或官方LINE優惠票券，搭配肉慾節活動截圖，原燒的肋眼牛／澳洲和牛雙人套餐、金咕的金咕棒／金大發（雙人／三人）套餐，以及肉次方798元以上的套餐，都享88折優惠。

活動期間使用瘋美食完成結帳，3品牌再發和牛贈菜券，4月底前，原燒消費1客雙人套餐或2客單人套餐，可兌換澳洲和牛雪花1份；2人同行至肉次方消費798元套餐，可品嘗到日本A5和牛；到金咕消費1客雙人套餐，就招待澳洲霜降和牛。
 

關鍵字： 美食雲 美食優惠 王品 肉慾節 原燒 肉次方 金咕

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