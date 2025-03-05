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說走就走、超晚鳥訂房風潮興起　3數據揭最新台灣旅宿市場趨勢

▲▼最新國旅與入境市場趨勢報告。（圖／奧丁丁集團提供）

▲電商業者公布最新《台灣旅宿市場關鍵趨勢報告》。（圖／奧丁丁集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

國旅市場正隨著旅人的旅遊習慣改變而開始產生變化，區塊鏈旅宿管理系統「OwlNest」公布最新《台灣旅宿市場關鍵趨勢報告》，發現即興旅遊風氣興起，且晚鳥訂房已占旅宿業者整體訂單量近5成。入境市場方面，國際旅客顯現部分回流，港澳客影響力持續提升，且更想要玩得有深度。

此次趨勢報告為奧丁丁集團旗下區塊鏈旅宿管理系統「OwlNest」，結合集團線上訂房、行程預定、自營旅宿等多平台數據進行分析，並整理出3大重點。

1.「說走就走」的即興旅遊興起

疫後又能重新出國後，原本逐漸退燒的「說走就走」風潮現在慢慢回流。「OwlNest」在全球超過3000家業者，其中7成是台灣民宿業者，根據數據指出，出遊前一周內才訂房的「晚鳥訂單」已占旅宿業者整體訂單量近5成，一天內才下訂的「超晚鳥訂單」更是破3成，尤其在戶外探險與環島旅遊族群中特別明顯。例如，韓國旅客經常當日訂房、隔日返國，這種高機動性行程使即時訂房需求上升。

面對即興旅行浪潮，旗下訂房平台「奧丁丁揪你訂房」推出晚鳥專區，提供出遊前一周內訂房6折優惠。該專區上線僅一個月，晚鳥訂單占比即成長至全站 15%，甚至一度超越一般訂單，凸顯了即興旅遊對業者正帶來可觀商機。

▲▼最新國旅與入境市場趨勢報告。（圖／奧丁丁集團提供）

▲▼港澳客來台更想要探索大自然。

▲▼最新國旅與入境市場趨勢報告。（圖／奧丁丁集團提供）

2.港澳客崛起　更愛貼近大自然行程

全球旅遊市場復甦，台灣觀光也逐漸迎來國際客回流。根據觀光署最新統計，2024 年日本和港澳旅客來台旅遊增長亮眼。行程預訂平台「奧丁丁體驗」觀察，過去一年港澳旅客的訂單占比約2成，貼近大自然探索的體驗行程特別受港澳客青睞，最受其歡迎行程包含玉山登山、宜蘭安農溪泛舟以及台東飛行傘體驗。

▲▼OwlStay故事所 鹽花。（圖／奧丁丁集團提供）

▲▼結合在地深度體驗與住宿的「OwlStay故事所」慢慢在全台拓點。圖為OwlStay故事所 鹽花。

▲▼OwlStay故事所 鹽花。（圖／奧丁丁集團提供）

3.國際客來台重深度旅遊體驗

旅宿整合服務平台「OwlStay 故事所」進一步觀察，2025年開年至今，國際旅客訂單占比逼近4成。有趣的是，國際旅客他們不再只是逛傳統商圈或觀光夜市，而是更重視深度體驗，像是尋找巷弄隱藏版美食、參加台灣料理課程，或透過自行車與登山探索許多連在地人可能都未曾造訪的秘境，國際旅客也對台灣素食小吃和素食友善餐廳更有興趣。

關鍵字： 奧丁丁集團 旅遊趨勢 飯店旅館 度假旅館 特色民宿

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