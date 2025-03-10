預約請早！南疆胡楊秋色「絲路夢享號」頂奢新玩法

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊、shutterstock

滿樹金黃的胡楊林，是南疆全年最詩意的時節；這一季，最奢華的旅行方式，莫過於乘坐世界級頂奢列車「絲路夢享號」，在流動的畫卷中，慢賞絲綢之路的壯麗美景。

▲在絲路夢享號車上，每一處細節都透露著奢華與精緻，窗外景色千變萬化，彷彿置身於一幅流動的畫卷之中。（圖／鳳凰旅遊）

絲路夢享號2024年正式開駛，就像「鐵軌上的五星級宮殿」，奢華程度堪稱中國鐵道巔峰之作。車廂內部設計融合現代東方美學，優雅與奢華並存，每間客房均配備獨立衛浴，為旅客提供私密而舒適的休憩空間。全列15節車廂，僅設76個尊榮席位，卻配有24位專屬管家，打造1:1.7的黃金服務比例，讓每位旅客皆能享受無微不至的禮遇。

▲絲路夢享號由全球知名設計公司HBA設計，清華美院團隊打造車內外裝飾，超大氣雙開門上車規格，餐具採英國古董銀器孤品及景德鎮瓷器。（圖／鳳凰旅遊）

餐飲亦是旅程中的奢華體驗！絲路夢享號配備中、西式2節餐車，提供米其林品質的精緻套餐，所有旅客皆可同時用餐，無需分批。此外，列車上還設有２節多功能娛樂車廂，無論是閒談小酌、棋牌對弈，或是品味雪茄，都能時刻觀賞窗外流動中的美景，暢享優閒時光。

▲絲路夢享號「漢樂府多功能觀景車廂觀景室」，靜享愜意體驗。（圖／鳳凰旅遊）

列車從西寧出發，連泊3晩、橫跨3千公里，沿途逐步升高海拔，減少高原反應，經過若羌、輪台至抵達喀什。如果說北疆之美在於喀納斯的秀麗，那麼南疆之美則在於帕米爾高原的雄渾。尤其南疆11月，像似大自然的調色盤，金黃胡楊林、雪白帕米爾高原與湛藍天空，交織成一幅絕美的風情畫。

▲絲路夢享號「星享宮客廳車」，採用超大空間打造社交場景。（圖／鳳凰旅遊）

胡楊被稱為沙漠英雄樹，即使在極端環境下，也能展現旺盛生命力。據說，全球6成以上的胡楊在中國，90%以上分佈於新疆，其中的90%又集中在南疆塔里木盆地。也因此，想欣賞最美胡楊，非得來南疆！而且南疆三大胡楊林各具風采，包括輪台塔里木胡楊林景區、澤普金湖楊森林公園、巴楚紅海景區，都能感受南疆最美的悸動。在胡楊最美的季節大老遠來到南疆，建議一次看遍，若僅安排一處就可惜囉。

▲絲路夢享號提供米其林品質的精緻餐飲，而且客人不必分流用餐。（圖／鳳凰旅遊）

南疆不只擁有自然美景，更承載著絲路文明的璀璨記憶。作為古絲綢之路的重鎮，喀什擁有濃厚的中亞風情，縱橫交錯的古巷，見證了無數商旅的故事；漫步其中，彷彿穿越時空，置身於《一千零一夜》的異域世界，很適合換上豔麗的民族服飾，以古城老街為背景，用鏡頭捕捉最美瞬間，留下專屬自己的旅行回憶。

▲專業列車管家貼心服務，全車皆有獨立衛浴空間，套房甚至備有浴缸。（圖／鳳凰旅遊）

為了提供更純粹、尊享的旅遊體驗，台灣業者特別包下「絲路夢享號」指定車次，並推出 11月4日限定出發的唯一團體行程。全車只有台灣旅客，不會有大陸客或其他人，無需適應不同文化與生活習慣的落差，令旅途更和諧舒適。對於追求品質的旅客而言，很值得一遊。

▲南疆三大胡楊林一次看，感受金秋最美悸動。（圖／shutterstock）

★推薦行程：

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*配合政府赴陸禁團令政策，此行程僅供參考，政府禁團令解除方可出團。