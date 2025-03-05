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38女神節住房優惠！凱達免4千含早餐吃到飽　漢來贈雙展覽門票x2

▲台北漢來大飯店推出文藝女神月住房專案，可享入住豪華客房1晚，還可獲得「文藝女神套裝好禮」限量30份。（圖／台北漢來大飯店提供）

▲為迎接3月8日「國際婦女節」到來，雙北兩大飯店端出優惠專案。（圖／台北漢來大飯店提供）

記者彭懷玉／台北報導

為迎接3月8日「國際婦女節」到來，雙北兩大飯店端出優惠專案，台北凱達飯店原價10,800元的豪華客房，每晚3,988元起，還包含自助式早餐，再贈「五感森林療癒面膜」乙組。而入住台北漢來飯店可獲得「新藝術運動光影特展」及「國家地理女性經典影像展」門票各2張、文藝女神禮包1份。

▲台北凱達大飯店。（圖／台北凱達大飯店）

▲台北凱達飯店原價10,800元的豪華客房，專案下殺每晚3,988元起。（圖／台北凱達大飯店提供）

台北凱達大飯店
台北凱達大飯店於3月份推出一系列的「寵愛女王」住房、餐飲系列活動，其中，住房攜手台灣檜木香氛品牌「檜山坊」，合推「森呼吸・美肌之旅」限量住房專案，原價10,800元的豪華客房每晚3,988元起，含自助式早餐，再贈價值790元的「五感森林療癒面膜」乙組（三片入）。

「森呼吸・美肌之旅」住房專案從3月1日開賣至4月30日，每日限量3間，豪華客房平日3,988元起、精緻套房平日5,488元起，周五加價400元、周六加價800元，專案皆含早餐。

▲台北漢來大飯店推出文藝女神月住房專案，可享入住豪華客房1晚，還可獲得「文藝女神套裝好禮」限量30份。（圖／台北漢來大飯店提供）

▲台北漢來大飯店豪華客房。（圖／台北漢來大飯店提供）

台北漢來大飯店
台北漢來大飯店將整個3月訂為「女神月」，應景推出「文藝女神月」加碼活動，凡於官網預訂「豪華客房含早餐」專案，當天入住豪華客房、翌日品嚐島語自助餐廳早餐，還可獲得「文藝女神套裝好禮」。

加碼禮內含「新藝術運動光影特展」及「國家地理女性經典影像展」入場門票各2張、文藝女神禮包（每房1份，限量30組），專案價8,316元起。該專案即日起到4月4日開放預訂，可入住期限至4月5日為止。

▲台北漢來大飯店推出文藝女神月住房專案，可享入住豪華客房1晚，還可獲得「文藝女神套裝好禮」限量30份。（圖／台北漢來大飯店提供）

▲住豪華客房1晚，還可獲得「文藝女神套裝好禮」，限量30份。（圖／台北漢來大飯店提供）

關鍵字： 台北市旅遊 國際婦女節 婦女節住房優惠 星級飯店

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