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4人同行吃Buffet每人900元有找！高雄萬豪4周年餐飲優惠一次看

▲豪享自助餐廳自3月14日起，周三、周四午晚餐4人同行即享優惠價3344元起。（圖／高雄萬豪提供）

▲豪享自助餐廳自3月14日起，周三、周四午晚餐4人同行即享優惠價3344元起。（圖／高雄萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

高雄萬豪酒店歡慶4周年，繼首波超值住房優惠後，第2波則是聯合館內10間餐廳，3月14日起連續18天祭出超值折扣，像是8樓京翠港式飲茶4人同行享龍蝦加購優惠1隻999元，9樓豪享自助餐廳周三、周四午晚餐4人同行3344元起，等於每人836元。

高雄萬豪酒店聯合館內10間餐廳，3月14日至3月31日推出4周年第2波優惠，位於酒店1樓的皇怡咖啡廳4人同行，消費任一項主餐享免費升等套餐；8樓京翠港式飲茶則推出4人同行，享龍蝦加購優惠1隻999元（原價2475元），可任選蒜蓉、剁椒或避風塘風味。

▲4人同行至高雄萬豪8樓京翠港式飲茶用餐，享龍蝦加購優惠1隻999元。（圖／高雄萬豪提供）

▲4人同行至高雄萬豪8樓京翠港式飲茶用餐，享龍蝦加購優惠1隻999元。（圖／高雄萬豪提供）

9樓豪享自助餐廳及京享蔬食百匯餐廳，推出周三、周四午晚餐4人同行即享優惠價，豪享為3344元，京享為2688元，平均每人費用分別是836元、672元。11樓的皇饕牛排館鐵板燒、京樂日本料理餐廳與美享地餐廳，推出4人同行，第4人4折優惠。

▲提供當代法式料理的美享地餐廳，推出4人同行，第4人享4折優惠。（圖／高雄萬豪提供）

▲提供當代法式料理的美享地餐廳，推出4人同行，第4人享4折優惠。（圖／高雄萬豪提供）

皇豪中餐廳與京心咖啡廳則是主打不分平假日，消費指定料理（藜麥蘆筍炒鮑魚/舒肥油封鴨腿）即享6折，每桌限享1次優惠。皇豪中餐廳更獨家設計4人合菜，每套8888元再加贈養生八寶茶。周一至周四於M烘焙坊每購滿4個麵包和蛋糕，即贈限定小西點1個。

▲台北凱達百宴自助餐廳的餐檯3月7日起換上新菜色。（圖／▲台北凱達提供）

▲台北凱達百宴自助餐廳的餐檯3月7日起換上新菜色。（圖／台北凱達提供）

另外，寒冷冬季將步入尾聲，台北凱達百宴自助餐廳的餐檯3月7日起也換上新菜色，有清新爽脆的「美人腿佐胡麻醬」、養生鮮甜的「美顏蓮子蝦仁」、溫潤滋補的「紅棗枸杞燉排骨」以及養顏美容的「紅棗銀耳甜湯」等。迎接即將到來的「國際婦女節」，3月31日前，4人同行只要1位女性，可享1人免費，消費滿3000元還可參加抽獎活動，頭獎是用餐招待券1張（50名）。

關鍵字： 美食雲 高雄萬豪 美食優惠

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