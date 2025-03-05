北市東區8年「泡泡飯店」結束營業！員工證實：不清楚原因

▲台北東區Hotel poispois驚傳歇業，員工對此證實。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

台北東區網紅飯店Hotel poispois驚傳歇業！飯店官網顯示無法訂房，酒吧、餐廳也都暫停營業，粉專則從去年9月之後就未再更新，對此，記者致電，飯店櫃檯證實「我們已在228結束營業」，但詳細情況不清楚。

《14:00業者於官方粉專更新，Hotel poispois停業後，隨雙巨蛋進化，蛻變輕奢精品宅「富裔巨蛋」。》

▲Hotel poispois2017年8月開幕至今將近8年。（圖／本報資料照）



Hotel poispois位於台北市民大道上，「Poispois」在法文中有點點之意，發音則相似中文的泡泡，便以此為靈感，讓圓形與泡泡兩大元素充滿整個飯店，36間純白無瑕的「泡泡客房」，當陽光透進來就像睡在泡泡裡，2017年8月風光開幕，至今將近8年。

▲Hotel poispois無法再訂房，點選其他日期也顯示「這些日期已訂滿」。（圖／翻攝自官網）



不料，飯店年後低調停業，包含飯店官網、各大合作訂房網均已無法再預訂房間，而員工證實，「對，飯店在2月28日結束營業」至於停業的原因也不清楚，只說是高層老闆的決定。截至出稿前，尚未接到飯店進一步說明。