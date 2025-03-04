北海道最「蝦」拉麵重回高雄　一幻3／22進駐新濱町海洋廚房

▲「一幻拉麵」使用產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭。（圖／一幻拉麵提供）

記者黃士原／台北報導

高雄拉麵控看過來！曾在高雄承億酒店快閃10個月的「一幻拉麵」回來了，即將進駐「新濱町海洋廚房」（舊稱鼓山魚市場），預計3月22日開幕。

來自日本北海道的一幻拉麵，2015年登台以來一直廣受好評，使用產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭，與一般的豚骨湯頭大不相同。除了蝦膏湯頭外，拉麵裡還會加入提升口感的蝦粉與麵酥；蝦粉是將甜蝦頭放入調理機打成粉末狀後，再經過3次乾炒而成，麵酥則是把蝦湯及蝦粉加入天婦羅麵衣中，再進行油炸製作。

▲一幻拉麵除了蝦膏湯頭外，拉麵裡還會加入提升口感的蝦粉與麵酥。（圖／一幻拉麵提供）

一幻拉麵前年9月在高雄承億酒店B1開設快閃店，原本活動只到當年12月，但因拉麵控的熱烈支持，兩度延長時間，最後在去年的9月結束快閃店。經過半年多後，一幻拉麵將重回高雄，進駐新濱町海洋廚房，預計3月22日開幕。

▲日本咖哩連鎖品牌「日乃屋」將登台，首店進駐高雄新濱町海洋廚房。（圖／取自X／@hinoya_koushiki）

新濱町海洋廚房舊稱鼓山魚市場，有高雄「最美魚市場」之稱，2022年10月風光開幕後一度爆紅，但熱潮一過後，遊客大幅減退，歷經2度停業後，改由漢來物業接手，3月22日正式開幕，將引進海景酒吧、特色小吃等共15家餐飲品牌，目前已知的有JAPAN燒烤、日乃屋咖哩、31冰淇淋、CREMIA 北海道冰淇淋之神、大手前鐵板燒等。

其中，日乃屋是日本人氣咖哩品牌，在日本已有近百家分店，以其香濃順口的咖哩醬聞名，一入口時會先嚐到微甜口味，接著湧現辛辣層次，屬於日本家庭風格。除了基本的生蛋咖哩飯、半熟蛋咖哩飯外，還有炸豬排咖哩、漢堡排咖哩、炸雞咖哩等多種選擇。