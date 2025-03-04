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祈福山徑逾400株飛寒櫻「美到3月中」！官方：雨打落把握花期

▲指南風景區櫻花,北眼平台,內雙溪自然中心愛情花。（圖／大地處提供）

▲指南風景區櫻花約有470多株。（圖／大地處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

賞櫻秘境還有這！指南風景區是新興賞櫻景點，目前祈福山徑逾400株飛寒櫻花況約還有8-9成，預計可到3月中旬，以頂部的情人聖地周圍最茂盛。不過，因為昨天下大雨，可能會影響花況，請民眾把握最後花期。

▲指南風景區櫻花,北眼平台,內雙溪自然中心愛情花。（圖／大地處提供）

▲近年來在指南風景區栽種超過400株飛寒櫻（台版粉紅富士櫻）。

大地處說明，近年來在指南風景區栽種超過400株飛寒櫻（台版粉紅富士櫻），每年有2波櫻花季，目前整體還有約8-9成花況。大地處說，首先是2月初前山指南宮的大漁櫻盛開，但花期已經近尾聲，花況最好的是後山頂平台的「情人聖地」，預計到3月中旬，但因昨夜下大雨打落花瓣，恐怕影響花況，建議民眾掌握倒數花期。

▲指南風景區櫻花,北眼平台,內雙溪自然中心愛情花。（圖／大地處提供）

▲2月初前山指南宮的大漁櫻盛開，但花期已經近尾聲。
  
大地處說，民眾沿著「祈福山徑」漫步，一共有「迎門、洗淨、結緣、療癒、許願、實現、感謝」七部曲，敲著祈福鐘許下心願，走到山頂處，還能飽覽一望無際的天空，是一條兼具心靈療癒與自然美景的登山路線。

而貓空樟樹步道在春節魯冰花海之後，大地處預告，今年5月將有波斯菊，9月會迎來百日草盛開，夏季、秋季與農曆春節均有不同花海綻放，把樟樹步道點綴地繽紛不已。

▲指南風景區櫻花,北眼平台,內雙溪自然中心愛情花。（圖／大地處提供）

▲每年只開放一個月的「內雙溪自然中心」，將配合愛情花的狀況開園。

另外，每年只開放一個月的「內雙溪自然中心」，是許多連台北人都不知道的生態秘境，今年開園日期也備受期待。大地處透露，目前還在看今年愛情花的狀況，通常會在5月初時開放，同時會舉辦「愛情花季」活動，會再另外公布於大地處網站。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 指南風景區 祈福山徑 貓空樟樹步道 內雙溪自然中心

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