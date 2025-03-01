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7家Buffet餐廳優惠整理！穿粉色拍照打卡可抽「第2人特價38元」

▲福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場。（圖／台北福華提供）

記者黃士原／台北報導

時序進入春暖花開的3月，飯店Buffet餐廳紛紛更換菜單，同時也祭出各種促銷吸客，像是兩人同行享第2人享5折、穿粉色服飾或配件拍照打卡可參加抽抽樂、女生吃下午茶直接半價等，以下整理7家優惠方案。

台北福華「彩虹座」

海鮮控看過來！台北福華大飯店彩虹座3月1日起推出全新美食企劃「海鮮交響曲」，選用日本香魚、美國干貝，以及台灣的烏魚子、龍膽石斑魚、赤鯮等，端出超過50道美味好料，包括烏魚子燻鮭魚凱薩沙拉、龍膽石斑魚片、越南啤酒蝦等。

回饋饕客支持，彩虹座即日起加碼推出3大優惠，凡年滿55歲貴賓享有資深優惠價，最低65折；3月底前兩人同行，周一至周五第2人享5折優惠，周六及周日享6折；4月30日前消費滿1000元，再贈200元珍珠坊餐飲抵用券。

▲敘日全日餐廳3月推出「致敬女王」活動，雙人同行且著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，最高優惠可享第2人吃到飽只要38元。（圖／六福旅遊集團提供）

台北六福萬怡「敘日全日餐廳」

台北六福萬怡酒店館內的敘日全日餐廳，3月1日起至3月31日平假日、午晚餐及下午茶餐期推出「致敬女王」活動，雙人同行且著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項分別為第2人5折、第2人38折，還有機會抽中第2人只要38元優惠（另收原價1成服務費），即抽即用。

▲3月1日起至3月8日成人女性顧客到新竹喜來登盛宴自助餐廳用餐，可享下午茶半價優惠。（圖／新竹喜來登提供）

新竹喜來登「盛宴自助餐廳」

新竹喜來登自3月1日起至3月8日也推出「寵愛女王」婦女節專屬餐飲優惠，成人女性顧客到盛宴自助餐廳用餐，可享下午茶半價優惠；3月31日前還有縣、市民專屬回饋，期間周一至周四，憑新竹、苗栗縣市身分證或該地區水電瓦斯帳單，下午茶兩位成人同行7折及晚餐不限人數7折。

▲台北喜來登十二廚即日起推出4人同行1人免費。（圖／台北喜來登提供）

台北喜來登「十二廚」

十二廚自助餐廳即日起至3月31日祭出優惠，周一至周三午餐及晚餐時段「4人同行1人免費」，除了可享松葉蟹腳吃到飽，餐檯還供應爐烤美國肋眼牛肉、現煎鐵板牛排、新加坡辣炒蟹、鮑魚小卷米粉，以及滿載鮭魚、鮪魚、干貝、鮪魚捲等吸睛食材的爆盛豪華海鮮船。

▲餐飲旅館同業出示證件，吃台北君悅酒店凱菲屋打8折。（圖／台北君悅酒店凱菲屋提供）

台北君悅「凱菲屋」、「彩日本料理」

3月31日前線上預訂平日用餐，並先付訂金500元，即可享有85折優惠；餐飲旅館同業只要出示證件，平日用餐也可打8折。

▲福容大飯店淡水漁人碼頭「田園西餐廳」，每周日有「超級鄉親日」優惠。（圖／取自福容大飯店淡水漁人碼頭臉書）

福容大飯店淡水漁人碼頭「田園西餐廳」

福容大飯店淡水漁人碼頭的「田園西餐廳」，3月31日前每周日晚餐時段推出「超級鄉親日」，淡水、關渡、八里、石門、三芝當地居民憑證件享8折優惠（結帳金額需另加原價1成服務費）。

關鍵字： 美食雲 Buffet 吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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