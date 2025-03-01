日出茶太「3款靜岡濃抹飲品」新上市！限時5天最低10元開喝

▲日出茶太推出全新「靜岡濃抹系列」。（圖／日出茶太提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「日出茶太」推出全新「靜岡濃抹系列」，嚴選日本純正靜岡抹茶打造3款限定飲品，有搭配芒果+Q角組合的「抹茶Q芒拿鐵」、基本款「抹茶拿鐵」等選擇，即日起正式開賣，並祭出限時第2杯10元、第2杯半價優惠。

▲「抹茶Q角拿鐵」加入Q角增添咀嚼口感。

▲「抹茶Q芒拿鐵」搭配芒果打造新風味。

日出茶太「靜岡濃抹系列」新上市，嚴選日本純正靜岡抹茶推出3款抹茶飲品，每杯皆是使用現刷靜岡抹茶粉製成，包括結合醇厚瑞穗鮮乳的「抹茶拿鐵」，黃金比例半糖微冰最推薦；以及抹茶拿鐵加入Q角的「抹茶Q角拿鐵」、抹茶拿鐵搭配芒果、Q角的「抹茶Q芒拿鐵」，售價70元起，即日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，LINE會員於3月3日起至3月7日可領取「靜岡濃抹系列任選第2杯10元」1張、3月10日起至3月14日「靜岡濃抹系列任選第2杯半價」1張、3月17日起至3月31日「全品項買2送1」2張。

▲CoCo推出全新「蜜香粉角」系列。（圖／CoCo提供）

CoCo近日也推出全新「蜜香粉角」系列，粉角主打現煮、再以蜜香入味，金黃剔透還擁有Q彈口感，首推神級組合「粉角檸檬冬瓜」，酸甜檸檬冬瓜加上蜜香粉角增添咀嚼口感，每一口都清爽好喝，還有「粉角奶茶」、「粉角鮮奶茶」等選擇；粉角也開放搭配其他飲品，每份10元，即日起於全門市開賣。

為配合新品上市，CoCo超值「2杯99元優惠」也加入「粉角檸檬冬瓜」、「粉角奶茶」，還有奶茶三兄弟、21歲輕檸烏龍、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶、檸檬奇遇桔等飲品，可享2杯任選99元限定優惠，飲品皆為大杯。