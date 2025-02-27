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八掌溪畔黃金花海盛開　「潮風鈴•野餐音樂市集」3／8登場

▲▼ 「潮風鈴•野餐音樂市集」3/8日起登場 知名歌手、樂團輪番登台 邀請你聽花開的聲音 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市「潮風鈴•野餐音樂市集」3/8起登場，知名歌手、樂團輪番登台  。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府將於3月8日及9日二天，在八掌溪右岸堤防舉辦「潮風鈴•野餐音樂市集」活動，結合音樂、藝術、在地特色市集與環保元素，嘉義市市長黃敏惠邀請民眾在浪漫的花季中，享受一場視覺與聽覺的雙重饗宴。

▲▼ 「潮風鈴•野餐音樂市集」3/8日起登場 知名歌手、樂團輪番登台 邀請你聽花開的聲音 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，八掌溪右岸堤防（吳鳳南路547巷旁）近一公里長的黃花風鈴木，每年三月初至中旬，金黃色的花朵交織成一片壯麗花海，吸引無數民眾前來賞花。今(114)年嘉義市政府特別結合花季舉辦「潮風鈴•野餐音樂市集」，期待透過這場音樂、美食、美景交織下的花季活動，讓更多人欣賞嘉義市的自然之美，也為城市注入更多觀光活力。

▲▼ 「潮風鈴•野餐音樂市集」3/8日起登場 知名歌手、樂團輪番登台 邀請你聽花開的聲音 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，活動期間除邀請嘉義市在地嘉頌重奏團外，並邀請多位知名歌手與樂團輪番登台，為現場帶來精采的音樂演出，包括以獨特的嗓音與創作實力聞名的金曲歌后孫盛希、實力派唱將李千娜、新生代人氣歌手艾薇、治癒系歌手梁文音，還有以輕快旋律與細膩編曲著稱的Crispy脆樂團及創作才子李友廷，還有催淚歌姬之稱張若凡、饒舌才子王ADEN、甜美系歌手安吉以及擁有溫暖嗓音的許莉潔等，還有派對鴿跟Quint精彩氣球及魔術表演，他們將用音樂及表演為活動增添更多浪漫色彩。

▲▼ 「潮風鈴•野餐音樂市集」3/8日起登場 知名歌手、樂團輪番登台 邀請你聽花開的聲音 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬進一步分享，除了音樂表演外，活動現場還規劃市集，包括結合嘉市潮選店的商家攤位及在地文創商品，沿著步道，更設置了多處打卡亮點，供遊客拍照留念。活動還融入環保理念，推出「舊電池兌換野餐墊或野餐籃」的活動，鼓勵民眾參與環保行動，讓賞花之旅更具意義。

「潮風鈴•野餐音樂市集」將於3月8日及9日(六、日)二天，活動期間從上午10時至下午5時帶來連續不斷的音樂演出與互動表演，還有氣球與魔術秀為活動增添趣味，無論是親子家庭、年輕人還是情侶，都能在這場活動中找到屬於自己的樂趣。開車前來的民眾可依導引於輔仁中學或立仁高中停車，詳細活動資訊請至嘉義市觀光旅遊網(https://travel.chiayi.gov.tw/)查詢。

▲▼ 「潮風鈴•野餐音樂市集」3/8日起登場 知名歌手、樂團輪番登台 邀請你聽花開的聲音 。（圖／嘉義市政府提供）


 ▲ 嘉義市「潮風鈴•野餐音樂市集」停車資訊 。（圖／嘉義市政府提供）

 
關鍵字： 嘉義市 八掌溪右岸堤防 潮風鈴•野餐音樂市集 黃花風鈴木

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