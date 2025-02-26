2人搭摩天輪350元！樂園賀中華隊晉級　應援燈光秀閃耀到2／27

▲麗寶摩天輪燈光秀。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

記者彭懷玉／台北報導

為歡慶中華隊挺進東京，樂園也跟上熱潮推出優惠。2月26日至2月27日，憑當日台中麗寶樂園渡假區滿百元發票，雙人搭乘天空之夢摩天輪享一般車廂350元、LINE FRIENDS主題車廂雙人450元優惠。

第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽，中華隊以6:3擊敗西班牙，拿下本組最後一張晉級門票。麗寶樂園渡假區祭出限定優惠，2月26日至2月27日這兩天，憑當日麗寶樂園渡假區滿百元發票，可享天空之夢摩天輪一般車廂雙人優惠350元、LINE FRIENDS主題車廂雙人450元。

天空之夢摩天輪在球賽期間也透過燈光秀播出應援動畫，將持續播放至2月27日，向這群台灣英雄們致上感謝，也讓所有球迷們共享榮耀的喜悅。

▲六福村即日起至6月30日止，凡持2024至2025年期間職籃或職棒的比賽票根，立即享有699購票優惠（原價1,400元）。（圖／六福村提供）

另外，歡慶中華隊拿下WBC世界棒球經典賽門票，六福村即日起至6月30日止，凡持2024至2025年期間職籃或職棒的比賽票根，立即享有699購票優惠（原價1,400元），持續為台灣健兒加油。