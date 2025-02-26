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住礁溪無邊際泳池飯店送半日遊、早餐吃到飽　高鐵票7折起

▲▼北投晶泉丰旅 與 礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接春暖花開季節，礁溪與北投晶泉丰旅3月起推出「沐春•里山悠然」春季三天兩夜住房專案，入住就送免費體驗行程，並享Happy Hour、隔日早餐吃到飽，官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起。

▲▼北投晶泉丰旅 與 礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲入住礁溪晶泉丰旅可以免費到蘭陽原創館「SINRAMAT醒來吧」原鄉部落工作坊體驗。

礁溪近日獲選為網友熱議的全台10大溫泉景點冠軍，不僅能泡美人湯，在地也有許多特色體驗值得一訪。礁溪晶泉丰旅此次三天兩夜專案，便和蘭陽原創館「SINRAMAT醒來吧」原鄉部落工作坊合作，推出原民文化遊程，旅客入住就能免費前往體驗傳統編織、原民傳統服飾換裝體驗及部落風味特調飲品。

同時，館內也提供免費Happy Hour、隔日早餐吃到飽，亦可參加駐村藝術家提供的體驗活動，與享受頂樓無邊際溫泉泳池設施，三天兩夜專案價1萬672元起。

▲▼北投晶泉丰旅 與 礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲▼入住北投晶泉丰旅免費前往特色農圃賞海芋花海。

▲▼北投晶泉丰旅 與 礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

北投晶泉丰旅則結合竹子湖海芋季，旅客入住三天兩夜，就送雙人花卉農場體驗及交通暢遊券，房客可以從「名陽匍休閒農莊」、「花谷海芋園」及「苗榜花園」等3家特約農園中任選一家入場，飽覽特色獨具的白色花海風情、品嘗農園特製的山林美食、並搭配大眾交通車的接駁服務，來一場減碳賞花輕旅行。

▲▼宜蘭力麗威斯汀。（圖／業者提供）

▲宜蘭力麗威斯汀客房示意圖。

宜蘭力麗威斯汀則聯手八里福朋喜來登推出三天兩夜 「山海遊蹤，雙城同行」 聯合住房專案，售價1萬6888元，2月26日起至8月底前入住宜蘭力麗威斯汀尊享豪華或精選客房一晚，房內可享泡湯樂趣，送知味西餐廳雙人自助晚餐與早餐，並贈送八里福朋喜來登住宿券，旅客可憑券於8月31日前入住。

▲▼八里福朋喜來登。（圖／業者提供）

▲▼八里福朋喜來登。

▲▼八里福朋喜來登。（圖／業者提供）

憑券入住八里福朋喜來登酒店豪華客房一晚，可享免費下午茶、隔日早餐，並贈送迎賓飲料券與限量紀念船票雙人套票。該專案從即日起販售至5月底為止，住宿可不分順序，入住即送另一間住宿券，6月底前完成入住兩家酒店，額外加贈Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數8000點。

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