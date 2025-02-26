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陽明山「水仙、昭和櫻綻放」位置一次看！還有湖山光影節

▲目前湖山綠地的西洋水仙花，以及陽明公園噴水池、花鐘廣場和住六公園的櫻花正盛開。（圖／公園處提供）

▲目前陽明公園噴水池櫻花正盛開。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

「2025陽明山花季」一路至3月16日，目前湖山綠地的西洋水仙花，以及陽明公園噴水池、花鐘廣場和住六公園的櫻花正盛開，各類繁花將公園各角落點綴得五彩繽紛，公園處指出，從現在到3月初，都屬於最佳觀賞期。

▲目前湖山綠地的西洋水仙花，以及陽明公園噴水池、花鐘廣場和住六公園的櫻花正盛開。（圖／公園處提供）

▲▼陽明公園噴水池（上圖）、住六公園（下圖）的櫻花正盛開。

▲目前湖山綠地的西洋水仙花，以及陽明公園噴水池、花鐘廣場和住六公園的櫻花正盛開。（圖／公園處提供）

北市公園處表示，陽明公園噴水池周邊的昭和櫻處於最佳花期，無論是晨曦中的清新，還是傍晚黃昏的柔和，都十分迷人。此外，住六公園的昭和櫻已盛開約5到7成，成排的櫻花樹在微風中搖曳，形成浪漫的視覺饗宴。在陽明山其他區域，更多的昭和櫻也接續綻放，漫步其中，隨處可見櫻花滿開的勝景，蔚為一幅春日畫卷。

▲目前湖山綠地的西洋水仙花，以及陽明公園噴水池、花鐘廣場和住六公園的櫻花正盛開。（圖／公園處提供）

▲公園處透露，從現在到3月初，都屬於最佳觀賞期，但如果經常下雨，可能會影響到開花的狀況。

公園處透露，從現在到3月初，都屬於最佳觀賞期，但如果經常下雨，可能會影響到開花的狀況，請民眾把握好天氣上山賞花。

▲目前湖山綠地的西洋水仙花，以及陽明公園噴水池、花鐘廣場和住六公園的櫻花正盛開。（圖／公園處提供）

▲湖山綠地是一座小而精緻的公園，鮮黃色的西洋水仙花也大肆綻放。

另外，位於坪頂聚落的湖山綠地，是一座小而精緻的公園，鮮黃色的西洋水仙花也大肆綻放，加上綠湖造景、聳立的巨樹，猶如身在莫內的畫作中，美得讓人流連忘返。

▲陽明山3處「吉野櫻爆滿」，夜晚可賞「湖山光影節」。（圖／翻攝自Facebook／陽明山花季）

▲夜晚可賞「湖山光影節」。（資料照／翻攝自Facebook／陽明山花季）

除了迷人的櫻花、水仙花美景，為期一天的「湖山光影節」將再次於3月14日登場，遊客白天可以賞櫻，夜晚還能欣賞到光影燈景。公園處說，開燈預計會到5至6月，今年燈光將與本次的迪士尼公主造景相融合，創造出獨特的視覺效果，為夜間的陽明山增添神秘色彩。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 2025陽明山花季 湖山綠地 西洋水仙花 昭和櫻

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