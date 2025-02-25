全台5飯店買一送一優惠！享免費早晚餐、下午茶　私人風呂泡湯

▲宜蘭力麗威斯汀。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

飯店買一送一優惠來了！全台就有5間飯店推出雙城買一送一、住一晚送一晚優惠，讓旅客以各地特色飯店為出發點，深度探索在地人文風光，還能享受房內私人浴池泡湯賞景，或享受無邊際峽谷泳池。

▲宜蘭力麗威斯汀客房示意圖。

1.宜蘭力麗威斯汀x八里福朋喜來登

宜蘭力麗威斯汀聯手八里福朋喜來登推出三天兩夜 「山海遊蹤，雙城同行」 聯合住房專案，售價1萬6888元，2月26日起至8月底前入住宜蘭力麗威斯汀尊享豪華或精選客房一晚，房內可享泡湯樂趣，送知味西餐廳雙人自助晚餐與早餐，並贈送八里福朋喜來登住宿券，旅客可憑券於8月31日前入住。

▲▼八里福朋喜來登。

憑券入住八里福朋喜來登酒店豪華客房一晚，可享免費下午茶、隔日早餐，並贈送迎賓飲料券與限量紀念船票雙人套票。該專案從即日起販售至5月底為止，住宿可不分順序，入住即送另一間住宿券，6月底前完成入住兩家酒店，額外加贈Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數8000點。

▲太魯閣晶英酒店。（圖／晶華酒店集團提供）

2.太魯閣晶英酒店x花蓮捷絲旅

太魯閣晶英酒店攜手花蓮捷絲旅，即日起至4月30日推出「花蓮山與城住房專案」，雙人成行指定日享1萬1000元，含太魯閣晶英酒店山嵐客房住宿一晚、衛斯理自助餐廳早餐兩客、免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施，以及捷絲旅花蓮中正館精緻客房或行政套房住宿一晚（依選擇房型加價入住）、早餐兩客、花蓮火車站定時定點免費接駁以及Just Cafe迎賓茶點免費享用。

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

3.花蓮福容大飯店

花蓮福容大飯店從即日起至3月31日為止推出「福容花時間」住房專案，兩人成行入住市景客房4800元起，並享買一晚送一晚優惠。而為迎接即將到來的白色情人節，也推出「就宿愛妳！2025情人季住房專案」，兩人成行入住海景客房3888元起，加贈浪漫佈置、花蓮知名法式甜點以及愛莎貝粉紅氣泡酒，每人最低不到2000元。

業者也推出超值海鮮盛宴，即日起至3月29日為止，四人以上同行享用田園咖啡廳自助晚餐，每人999元，就能享受頂級海鮮、精選肉品與花蓮在地特色料理。