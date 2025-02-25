ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台5飯店買一送一優惠！享免費早晚餐、下午茶　私人風呂泡湯

▲▼宜蘭力麗威斯汀。（圖／業者提供）

▲宜蘭力麗威斯汀。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

飯店買一送一優惠來了！全台就有5間飯店推出雙城買一送一、住一晚送一晚優惠，讓旅客以各地特色飯店為出發點，深度探索在地人文風光，還能享受房內私人浴池泡湯賞景，或享受無邊際峽谷泳池。

▲▼宜蘭力麗威斯汀。（圖／業者提供）

▲宜蘭力麗威斯汀客房示意圖。

1.宜蘭力麗威斯汀x八里福朋喜來登

宜蘭力麗威斯汀聯手八里福朋喜來登推出三天兩夜 「山海遊蹤，雙城同行」 聯合住房專案，售價1萬6888元，2月26日起至8月底前入住宜蘭力麗威斯汀尊享豪華或精選客房一晚，房內可享泡湯樂趣，送知味西餐廳雙人自助晚餐與早餐，並贈送八里福朋喜來登住宿券，旅客可憑券於8月31日前入住。

▲▼八里福朋喜來登。（圖／業者提供）

▲▼八里福朋喜來登。

▲▼八里福朋喜來登。（圖／業者提供）

憑券入住八里福朋喜來登酒店豪華客房一晚，可享免費下午茶、隔日早餐，並贈送迎賓飲料券與限量紀念船票雙人套票。該專案從即日起販售至5月底為止，住宿可不分順序，入住即送另一間住宿券，6月底前完成入住兩家酒店，額外加贈Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數8000點。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／晶華酒店集團提供）

▲太魯閣晶英酒店。（圖／晶華酒店集團提供）

2.太魯閣晶英酒店x花蓮捷絲旅

太魯閣晶英酒店攜手花蓮捷絲旅，即日起至4月30日推出「花蓮山與城住房專案」，雙人成行指定日享1萬1000元，含太魯閣晶英酒店山嵐客房住宿一晚、衛斯理自助餐廳早餐兩客、免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施，以及捷絲旅花蓮中正館精緻客房或行政套房住宿一晚（依選擇房型加價入住）、早餐兩客、花蓮火車站定時定點免費接駁以及Just Cafe迎賓茶點免費享用。

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

3.花蓮福容大飯店

花蓮福容大飯店從即日起至3月31日為止推出「福容花時間」住房專案，兩人成行入住市景客房4800元起，並享買一晚送一晚優惠。而為迎接即將到來的白色情人節，也推出「就宿愛妳！2025情人季住房專案」，兩人成行入住海景客房3888元起，加贈浪漫佈置、花蓮知名法式甜點以及愛莎貝粉紅氣泡酒，每人最低不到2000元。

業者也推出超值海鮮盛宴，即日起至3月29日為止，四人以上同行享用田園咖啡廳自助晚餐，每人999元，就能享受頂級海鮮、精選肉品與花蓮在地特色料理。

關鍵字： 飯店優惠 住宿優惠 飯店旅館 度假旅館 宜蘭旅遊 新北市旅遊 花蓮旅遊 台北市旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#李威 住處遭搜索！改列被告帶回「移送北檢」

推薦閱讀

藏身田中央200年「龍貓土地公廟」

藏身田中央200年「龍貓土地公廟」

漢堡王「水牛城經典系列」回歸

漢堡王「水牛城經典系列」回歸

麥當勞大麥克系列限時28天回歸

麥當勞大麥克系列限時28天回歸

7-11推「Miffy米飛兔70周年」30款周邊

7-11推「Miffy米飛兔70周年」30款周邊

中華隊加油！速食店最新應援優惠包

中華隊加油！速食店最新應援優惠包

全台5飯店買一送一優惠懶人包

全台5飯店買一送一優惠懶人包

台中30元手工粉圓冰＋三種配料任選！

台中30元手工粉圓冰＋三種配料任選！

這3家粵菜餐廳港點也能吃到飽

這3家粵菜餐廳港點也能吃到飽

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮

宜蘭70年老字號回歸了！

宜蘭70年老字號回歸了！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

228來這！嘉義竹崎一日遊玩法

龜山隱藏版櫻花步道！有免費接駁車

身分證有「3個2」免費吃豬排

我家牛排「板橋遠科店」籌備中

新店「深夜米粉湯」口感脆彈香氣濃郁

看卡比獸要快！桃園3大IP閉展後撤除

郵輪之旅更享受！4 款熱門房型大解密

木柵灑落療癒暖光的咖啡小酒館！

每人666元！添好運吃到飽活動加開台南店

第2季出國合理價公布　日本「關西大阪」漲10%

熱門行程

最新新聞更多

藏身田中央200年「龍貓土地公廟」

漢堡王「水牛城經典系列」回歸

麥當勞大麥克系列限時28天回歸

7-11推「Miffy米飛兔70周年」30款周邊

中華隊加油！速食店最新應援優惠包

全台5飯店買一送一優惠懶人包

台中30元手工粉圓冰＋三種配料任選！

這3家粵菜餐廳港點也能吃到飽

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366