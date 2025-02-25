ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

添好運「點心放題」爆紅太難搶！這3家粵菜餐廳港點也能吃到飽

▲添好運「90分鐘點心放題」加開台南店。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

原本只是單點的添好運，近期推出期間限定的「90分鐘點心放題」，引起老饕搶吃，其中日前加開的台南店每日限量20名，這幾天一位難求。其實台南滿粵閣、台北福華的珍珠坊、新北八里福朋喜來登的禧粵樓，也能港點吃到飽，提供給港點愛好者參考看看。

添好運

原本只是單點的添好運，2月27日前的平日時段，在台中JMall店、桃園站前店及高雄富民店推出「90分鐘點心放題」活動，高雄店時間為早上11點至下午5點，另外2家為下午2點至下午5點，每人666元可享主食、蒸點、煎/炸點、甜點吃到飽。台南新天地店時間則是3月31日前的平日下午2點至5點，每日20組。

▲八里福朋喜來登中餐廳「禧粵樓」吃到飽再度回歸。（圖／八里福朋喜來登提供）

禧粵樓（八里福朋喜來登）

八里福朋喜來登中餐廳「禧粵樓」去年3月中旬至8月底曾推出吃到飽活動，吃到飽菜單包括湯品、港點、熱菜、冷菜、麵飯等品項，超過40道料理無限供應。業者公告，吃到飽活動2月回歸，每人990+10%（含茶資）。

▲雀客藏居台南永康的「滿粵閣」提供港式飲茶吃到飽。（圖／敦謙國際提供）

滿粵閣（雀客藏居台南永康）

雀客藏居台南永康位於永康交流道附近，交通十分便利，館內的新餐廳「滿粵閣」提供各種港式點心吃到飽，其中包括香濃蛋撻、滑嫩的腸粉和口感豐富的燒賣，而且還有無限量供應的片鴨與燒臘，讓民眾可以盡情享用港式美食。平日午餐為698元，平日晚餐及假日午晚餐為798元。

▲台北福華大飯店珍珠坊2025年續推「港點粵菜吃到飽」。（圖／台北福華提供）

珍珠坊（台北福華大飯店）

台北福華大飯店珍珠坊2025年續推「港點粵菜吃到飽」（12/31截止），由主廚特選60道精選招牌料理，包括冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹都是必點人氣菜色。周一至周五午餐及晚餐，成人1250元+10%、兒童625元+10%，周六至周日午餐及晚餐，成人1550元+10%、兒童775元+10%。

關鍵字： 美食雲 添好運 點心放題 港點吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

推薦閱讀

藏身田中央200年「龍貓土地公廟」

藏身田中央200年「龍貓土地公廟」

漢堡王「水牛城經典系列」回歸

漢堡王「水牛城經典系列」回歸

麥當勞大麥克系列限時28天回歸

麥當勞大麥克系列限時28天回歸

7-11推「Miffy米飛兔70周年」30款周邊

7-11推「Miffy米飛兔70周年」30款周邊

中華隊加油！速食店最新應援優惠包

中華隊加油！速食店最新應援優惠包

全台5飯店買一送一優惠懶人包

全台5飯店買一送一優惠懶人包

台中30元手工粉圓冰＋三種配料任選！

台中30元手工粉圓冰＋三種配料任選！

這3家粵菜餐廳港點也能吃到飽

這3家粵菜餐廳港點也能吃到飽

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮

免錢的美食！玩翻牌遊戲就能選好禮

宜蘭70年老字號回歸了！

宜蘭70年老字號回歸了！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

228來這！嘉義竹崎一日遊玩法

龜山隱藏版櫻花步道！有免費接駁車

身分證有「3個2」免費吃豬排

我家牛排「板橋遠科店」籌備中

新店「深夜米粉湯」口感脆彈香氣濃郁

看卡比獸要快！桃園3大IP閉展後撤除

郵輪之旅更享受！4 款熱門房型大解密

木柵灑落療癒暖光的咖啡小酒館！

每人666元！添好運吃到飽活動加開台南店

第2季出國合理價公布　日本「關西大阪」漲10%

熱門行程

最新新聞更多

藏身田中央200年「龍貓土地公廟」

漢堡王「水牛城經典系列」回歸

麥當勞大麥克系列限時28天回歸

7-11推「Miffy米飛兔70周年」30款周邊

中華隊加油！速食店最新應援優惠包

全台5飯店買一送一優惠懶人包

台中30元手工粉圓冰＋三種配料任選！

這3家粵菜餐廳港點也能吃到飽

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366