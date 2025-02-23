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雙北杜鵑花季2／27起開跑！北市融入「風倒木」　萬里有1公里花廊

▲2025「台北杜鵑花季」3月1日揭幕，可觀賞到「桃園1號」和「桃園2號」杜鵑。（圖／公園處提供）

▲2025「台北杜鵑花季」3月1日揭幕。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

「台北杜鵑花季」3月1日揭幕，可觀賞到「桃園1號」和「桃園2號」杜鵑，特別的是，本屆花季特別融入風倒木，透過藝術創作與景觀設計，賦予其新的生命；而「2025萬金杜鵑花展」將於2月27日開展，此次於萬里、金山雙場展出，萬里展區打造2萬3,000株、長達1公里杜鵑花廊，美不勝收。

▲2025「台北杜鵑花季」3月1日揭幕，可觀賞到「桃園1號」和「桃園2號」杜鵑。（圖／公園處提供）

▲台北杜鵑花季可看到桃園1號和桃園2號杜鵑。

杜鵑花是春季代表花種之一，雙北市緊接著迎來杜鵑花展。2025年台北杜鵑花季將於3月1日開幕，大安森林公園再次披上春日花海，可觀賞到紫紅色花朵的「桃園1號-紅玫瑰」杜鵑，以及鮭魚紅色花朵的「桃園2號-火炬」杜鵑，是由桃園區農業改良場提供借展，美麗的背後是由研究員歷經12年進行雜交及選拔試驗，成功培育出適合台灣北部平地景觀使用的杜鵑花品種。

▲2025「台北杜鵑花季」3月1日揭幕，可觀賞到「桃園1號」和「桃園2號」杜鵑。（圖／公園處提供）

▲▼本屆花展部分材料採用颱風後的倒木及海洋與建築廢棄物，賦予廢棄材料新生命。

▲2025「台北杜鵑花季」3月1日揭幕，可觀賞到「桃園1號」和「桃園2號」杜鵑。（圖／公園處提供）

還記得去年10月底的強颱康芮嗎？當時大安森林公園一帶的老樹也逃不了風災的摧殘。公園處表示，園區內部分裝置藝術及花卉襯景，選用颱風後的倒木及海洋與建築廢棄物，透過藝術創作和景觀設計，賦予廢棄材料新生命，賞花之餘也能感受永續共生。

▲2025「台北杜鵑花季」3月1日揭幕，可觀賞到「桃園1號」和「桃園2號」杜鵑。（圖／公園處提供）

▲▼3月每周末舉辦「安森音樂派對」；「植感生活教室」有彩繪春風鈴、森音拇指琴等手作課。

▲2025「台北杜鵑花季」3月1日揭幕，可觀賞到「桃園1號」和「桃園2號」杜鵑。（圖／公園處提供）

不只如此，3月1日至3月31日期間，每周末舉辦「安森音樂派對」，將由夢蝶樂團、木吉他創作歌手李霈雯、陶笛阿志、西班牙樂團Buskavidas於花海間演奏；「植感生活教室」今年推出彩繪春風鈴、森音拇指琴、花漾綠苔球等手作課程，透過簡單的工藝做出屬於自己的杜鵑紀念品。

▲萬金杜鵑花展登場 從溪畔延伸至苗圃。（圖／新北市農業局提供）

▲2025萬金杜鵑花展2月27日開展。（圖／新北市農業局提供，下同）

另外，2025萬金杜鵑花展將於2月27日開展，本次於萬里、金山雙展場舉辦，萬里展區打造2萬3,000株、長達1公里杜鵑花廊，更展出由台北電影節暨金鐘獎美術設計得主翁定洋為灣潭橋打造的杜鵑花藝作品，也有以杜鵑為主製成的「映山園」日式庭園造景，瑪鋉溪人行步道沿途還有杜鵑花精靈彩繪，讓旅人一一踩點。

▲新北萬金杜鵑花展2／27開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲新北萬金杜鵑花展於萬里、金山雙展場舉辦。

因展期適逢三八婦女節，當日將於萬里展區舉辦「花花競走」活動，號召民眾穿上杜鵑花主題裝扮，今（23日）起開放民眾透過網路報名，3月7日報名截止。

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