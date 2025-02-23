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尖石野溪溫泉秘境！小錦屏步道、聯絡道路完工　新設觀瀑平台

▲新竹縣尖石鄉「錦屏村小錦屏聯絡道路改善工程」已於近日完工。（圖／新竹縣交旅處提供）

▲新竹縣尖石鄉「錦屏村小錦屏聯絡道路改善工程」已完工。（圖／新竹縣交旅處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

喜愛泡湯與探索秘境的民眾注意！新竹縣尖石鄉「錦屏村小錦屏聯絡道路改善工程」已於近日完工，完善前往小錦屏野溪溫泉的最後一哩路。同時，也建設148公尺的「觀瀑步道」、在岩盤上方增建「觀瀑平台」，讓旅客能一覽壯麗的峽谷地貌、掏金遺址與瀑布風光。

▲新竹縣尖石鄉「錦屏村小錦屏聯絡道路改善工程」已於近日完工。（圖／新竹縣交旅處提供）

▲小錦屏野溪溫泉路面完成改善，並於近日通車。

小錦屏野溪溫泉是資深玩家口中的秘境，但因通往該景點的路況不佳，如沒有四輪傳動或吉普車，需先停車再往下步行10分鐘的陡坡。對此，新竹縣政府原民處與尖石鄉公所攜手，於去年爭取「錦屏村小錦屏聯絡道路改善工程」，獲原民會原住民族部落特色道路改善計畫補助2833萬元，已在近日完工通車。

▲新竹縣尖石鄉「錦屏村小錦屏聯絡道路改善工程」已於近日完工。（圖／新竹縣交旅處提供）

▲完工後改善約2.7公里的PC路面，行車更平穩。

原民處指出，完工後改善約2.7公里的PC路面，建置排水溝及集水井，解決排水問題，增設鋼板護欄、下邊坡擋土牆加強防護，並加設反光鏡、反光導線等。另在入口處設有清楚的指示牌與導覽地圖，提供詳細的步道路線與遊覽資訊；步道初段鋪設碎石與木樁，維持原始風貌，讓旅客在舒適的環境中享受自然美景，沿著步道及拉繩前行約800公尺，即可抵達瀑布秘境。

▲新竹縣尖石鄉「錦屏村小錦屏聯絡道路改善工程」已於近日完工。（圖／新竹縣交旅處提供）

▲步道初段鋪設碎石與木樁，維持天然步道原始風貌。

交旅處表示，改善工程中，與小錦屏部落耆老共同尋找並記錄族人古老獵徑，避免使用大型機具，並依其特色規劃「溪谷小徑段」、「林間步道段」及「觀瀑步道段」，讓旅客近距離欣賞小錦屏瀑布飛流而下，水拍擊石、轟然作響景觀，體驗大自然鬼斧神工。

▲新竹縣尖石鄉「錦屏村小錦屏聯絡道路改善工程」已於近日完工。（圖／新竹縣交旅處提供）

▲觀瀑步道長148公尺。

針對小錦屏吊橋後的斷點，因應山區多雨潮濕的特性，棧道階梯採用細格目鍍鋅格柵材質，並利用疏伐後的相思木製作扶手，建設148公尺的「觀瀑步道」。此外，在岩盤上方增設「觀瀑平台」，可以一覽壯麗的峽谷地貌、掏金遺址與瀑布美景。

▲新竹縣尖石鄉「錦屏村小錦屏聯絡道路改善工程」已於近日完工。（圖／新竹縣交旅處提供）

▲在觀瀑平台上可一覽峽谷地貌、掏金遺址與瀑布美景。

原民處表示，錦屏村小錦屏溫泉聯絡道路銜接竹60、竹62鄉道，除了錦屏溫泉可以泡碳酸溫泉，還有瀑布、黃金洞等知名景點，也鄰近青蛙石、秀巒溫泉、露營區及民宿等，可以安排兩天一夜行程。

關鍵字： 新竹縣旅遊 尖石鄉旅遊 錦屏村小錦屏聯絡道路改善工程 小錦屏野溪溫泉

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