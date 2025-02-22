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台灣虎航日韓、澳門「機票下殺799元起」！6航空優惠一次收

▲▼台灣虎航，台虎。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航第四波促銷機票從24日上午10點開賣，單程未稅最低799元起。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／台北報導

台灣虎航再推第四波促銷機票，單程未稅最低799元起，特惠航線包括日韓及澳門，從24日上午10點開賣。低成本航空連同AirAsia、酷航也有促銷，《ETtoday新聞雲》將華航、國泰、聯合航空優惠一次整理，打算出國玩的人不妨參考。

台灣虎航
繼夏季班表第三波優惠之後，台灣虎航再次推出多條航線優惠，這次搶購時間為兩天，從24日上午10點開賣，只到25日晚上11時59分截止，旅行期間從3月30日到10月25日。促銷航點包含台北-茨城單程未稅1,699元起、宮崎單程未稅1,799元起；台中出發至澳門單程未稅799元起；從高雄出發，到澳門單程未稅也只要799元起、韓國金浦單程未稅1,299元起、日本岡山單程未稅1,699元起、北海道札幌單程未稅則為2,599元起。

▲▼AirAsia推出2024夏季大促銷，單程機票0元起。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsia推出2025年首檔大促銷，單程機票0元起。（圖／AirAsia提供）

AirAsia亞洲航空
AirAsia2025年首檔大促銷只賣到明（23日）為止，優惠航點包括台北直飛沙巴（亞庇）、吉隆坡，高雄直飛曼谷（廊曼）最低單程未稅0元起；日本大阪、沖繩、泰國曼谷、清邁單程含稅2,188元起，適用旅行期間為2025年7月1日至2026年6月15日。

酷航
新航集團旗下的低成本航空酷航，將於4月14日開航菲律賓伊洛伊洛市、6月3日起開闢奧地利維也納兩大新航點。對此，也同步祭出優惠，從台北出發經新加坡轉機飛往維也納，經濟艙單程最低含稅價9,300元起；台北出發經新加坡轉機飛往伊洛伊洛市，經濟艙單程最低含稅價4,675元起。

▲華航,中華航空。（圖／華航提供）

▲中華航空「迎春專案」優惠賣至2月27日止。（圖／華航提供）

中華航空
中華航空「迎春專案」精選熱門航線優惠，其中台北飛香港未稅3,144元起、台北飛宿霧未稅4,350元起、台北飛曼谷未稅4,785元起，飛首爾5,949元起、飛新加坡5,481元起。

歐洲航線台灣出發飛維也納2萬4,570元起、飛布拉格2萬5,025元起；北美則包括台灣飛安大略2萬1,590元起、洛杉磯1萬8,274元起；另大洋洲航線，台灣出發飛墨爾本或雪梨1萬7,835元起、布里斯本1萬6,965元起、奧克蘭1萬8,270元起，以上皆為未稅票價。優惠即起銷售至2月27日止，旅遊期間為即日起至2025年11月30日不等。

國泰航空
國泰航空宣布即日起推出官網春季優惠，全球航點最優82折，且國泰會員於官網訂票輸入指定優惠編號「FLYCX1500*」，預訂指定航點來回機票，單筆訂位滿2萬元即享1,500元折扣，每日限量25筆，數量有限，額滿為止。

國泰航空每日提供16班航班往返香港，便捷銜接超過100個全球目的地（含代碼共享航），無論是日本、中國大陸、東南亞及南亞，或是歐洲、北美、紐澳至中東、非洲，都能輕鬆抵達。2025年更帶來四大往返香港直航服務的新航點－羅馬、慕尼黑、布魯塞爾、達拉斯。

聯合航空
聯合航空「台北-關島」直飛航線將於4月2日開航，並從即日起推出限時優惠，來回未稅價1萬元起，且均含2件23公斤托運行李額度，3.5小時就能直達關島，方便旅客探索自然美景、體驗極限冒險，或是在免稅天堂享受購物樂趣。

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