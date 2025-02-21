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2大手搖限時組合優惠快收！人氣飲品下殺39元、任選2杯99元

▲▼日出茶太太極珍奶。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太4大飲品下殺39元喝。（圖／日出茶太提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「日出茶太」祭出「4大飲品狂殺39元」限定優惠，包括超人氣太極珍珠奶茶、棒打檸檬等都有，即日起限時8天於11家街邊店開跑；CoCo則網羅8款飲品可享任選2杯99元組合優惠。

日出茶太即日起至2月28日祭出「4款暢銷飲品第2杯39元」優惠，其間凡點選「棒打檸檬」、「紫玫瑰荔枝凍飲」、「蜜桃春芽」、「太極珍珠奶茶」可享同品項第2杯只要39元，各門市數量有限、售完為止。優惠限11間街邊店使用包括基隆百福、新莊幸福、台北天成、淡水老街、內壢莊敬、八德廣福、新竹站前、竹北文興、竹北三民、竹北莊敬、高雄文衡。

▲▼CoCo冬韻擂焙珍奶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo網羅8款飲品可享2杯99元組合優惠。（圖／CoCo提供）

另，CoCo至2月26日前則有「2杯99元」限定優惠，網羅8款人氣飲品包括QQ奶茶、奶茶三兄弟、莓莓派對、芒裡偷閒奇亞籽、冬韻擂焙珍奶、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶、檸檬奇遇桔可享「任選2杯99元」優惠，品項皆為大杯，且不限購，糖度冰量也開放任選，優惠飲品依各門市販售為主、售完為主，開放使用門市、都可訂線上點餐皆可享優惠，部分門市、商場門市不參與此活動。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 日出茶太 CoCo

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